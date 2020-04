"Včera (v sobotu 11. dubna, pozn. redakce) provedli přes tisíc kontrol. Lidé posedávali v rozporu s nařízením bez roušek na nádražích, lavičkách nebo březích řek, často ve skupinkách a přitom konzumovali alkohol. Policisté včera večer také zjistili, že jeden provozovatel restaurace na Uherskobrodsku umožnil několika mužům konzumovat v restauraci alkohol. Všechny návštěvníky, kteří byli navíc bez roušek, i provozovatele, oznámili do správního řízení," uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.

"Do výkonu služby jsou v době nouzového stavu vysíláni i policisté na koních, a to především na zelenou hranici se Slovenskem do míst, kde se policisté nedostanou vozidly. Dále policisté na koních v současné době vyjíždí na kontroly do míst v přírodě, kde je větší koncentrace osob," pokračuje Javorková.

"V posledních dnech se setkáváme s tím, že lidé při návštěvách turistických míst parkují na místech, kde je to zakázáno, a to mnohdy i v chráněných oblastech jako je CHKO Bílé Karpaty," vysvětluje Javorková. Řidiči nesprávným parkováním porušují zákon.

Kontrolám se samozřejmě, jak bylo zmíněno, nevyhnuli ani účastníci silničního provozu. Policisté například zastavili řidiče, který nadýchal 1,76 promile alkoholu.

"Opilí však nejezdí jenom řidiči ve vozidlech, ale i cyklisté a lidé na koloběžkách. Včera ve čtyři hodiny odpoledne přistihli policisté v Otrokovicích řidiče na elektrokoloběžce, který nadýchal 3,33 promile," říká mluvčí.

Neukázněnou cyklistku pod vlivem alkoholu museli policisté v Hluku dokonce zpacifikovat použitím hmatů a chvatů.

"Žena nespolupracovala a chtěla z místa utéct. Nakonec skončila na protialkoholní záchytné stanici," uvedla mluvčí Lenka Javorková.

Zahanbit se nenechali ani řidiči. Ti se nejčastěji dopouštěli rychlé jízdy.

"V pátek o půl dvanácté dopoledne například změřili na silnici I/69 mimo obec u Lhoty u Vsetína řidiče, který jel rychlostí 146 km/h, včera odpoledne pak naměřili přímo ve Zlíně řidiči rychlost 80 km/h a den předtím jinému řidiči 83 km/h," uzavřela výčet prohřešků policejní mluvčí.