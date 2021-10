Cyklisté vyrazili do terénu po trasách Blatnického Roháče, Muškátu moravského i Rulandského bílého. Po stopách cisterciáků se na kolech i pěšky vydaly skupinky spolu s historičkou Blankou Rašticovou.

Bezmála pět stovek cyklistů šláplo o volební sobotě 9. října dopoledne do pedálů, aby uzavřeli cyklostezkovou sezónu v rámci v pořadí už 16. ročníku akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska. Připraveny byly čtyři cyklistické a jedna pěší trasa.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.