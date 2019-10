Na Karla Gotta vzpomínáme i na Kroměřížsku. Přidejte se k nám

/FOTOGALERIE, OHLASY/ Karel Gott už není mezi námi. Populární zpěvák odešel do nebe v úterý krátce před půlnocí. Truchlí celá země. A i lidé ve Zlínském kraji vzpomínají na to, co pro ně tato velká osobnost znamenala. My vám ve fotogalerii přinášíme ohlédnutí za koncertními vystoupení Karla Gotta v kraji v uplynulém desetiletí.