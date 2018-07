Na hřiště s prvky workoutu se mohou těšit v Holešově

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Ostatní úředníci 17 360 Kč

Ostatní úředníci jinde neuvedení odborný referent/ka životního prostředí. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Městský úřad Chropyně a katastry obcí Chropyně a Plešovec, správní obvod Městského úřadu Chropyně., - Pracovní poměr na dobu neurčitou, Předpokládaný nástup dle dohody, nejlépe od 01.09.2018, Platová třída: 9 (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)., , - Nejsložitější vykonávaná agenda dle Katalogu prací:, 2.10.30.09.03 - Zajišťování agendy správy složek životního prostředí, například ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků nebo environmentálního vzdělávání a osvěty, odborné posuzování zdrojů znečištění jednotlivých složek životního prostředí včetně metodické, kontrolní a konzultační činnosti., 1.04.02.09 - Příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic. Příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce. Příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení., - Další pracovní činnosti: vydávání rybářských lístků, vedení evidence odpadů, zpracování plánu odpadového hospodářství, normotvorná činnost, zajištění péče o městskou zeleň a hřišť, zabezpečení výkonu spisové služby., , - Požadavky pro vznik pracovního poměru: splnění předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. (fyzická osoba, která dosáhla 18 let, občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, který ovládá český jazyk, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost)., - Požadavky na vzdělání: minimálně úplné střední vzdělání s maturitou, výhodou vzdělání v oboru životní prostředí, zemědělství nebo veřejná správa., Další požadavky pro vznik pracovního poměru: praxe ve veřejné správě výhodou, znalost zákonů a příslušných vyhlášek v oboru a ve veřejné správě výhodou (zejména zákon č. 128/2000 Sb., zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., zákon č. 114/1992 Sb.), vhodná orientace v dendrologii, řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič), uživatelská znalost práce na PC (Windows, MS Office), dobrá znalost českého jazyka, výborný písemný projev, morální bezúhonnost, časová flexibilita, odolnost vůči stresu, zodpovědnost, schopnost samostatného rozhodování, spolehlivost, pečlivost, empatie, dobré komunikační schopnosti, profesionální vystupování, ochota dalšího průběžného vzdělávání (nutné absolvování zkoušek zvláštní odborné způsobilosti do 18 měsíců od nástupu)., , - Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti (lze využít formulář přihlášky přiložený k tomuto oznámení na webových stránkách města): jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, doručovací adresa (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu), číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní spojení a e-mailový kontakt, datum a podpis., - Doklady, které je nutné doložit k přihlášce: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, motivační dopis, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce, , - Přihlášku (která je přílohou tohoto oznámení) se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami je nutno doručit v originále nebo úředně ověřené kopii v zalepené obálce označené slovy "Veřejná výzva - referent ŽP - NEOTVÍRAT" nejpozději ve čtvrtek 02.08.2018 do 11:30 na adresu město Chropyně,. Pracoviště: Město chropyně, náměstí Svobody, č.p. 29, 768 11 Chropyně. Informace: Jiří Rosecký, .