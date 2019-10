Dlouhý průvod prochází Kurovicemi. Rodiče a děti s lampiony a nejrůznějšími světýlky vyráží za doprovodu strašidelné hudby od hřbitova a směřují ke kurovickému hradu. „Modlete se a zařaďte se!“ volá na všechny kolemjdoucí strašidelný mnich.

V čele průvodu jde Filip Veselý v převleku za sestřičku. Právě on pouští ze svého megafonu děsuplnou hudbu.

„V hradu jsme připravili několik stanovišť se schovanými písmenky, které děti musí obejít, aby z těchto písmenek poskládaly heslo. Jen s heslem je pustíme z hradu. Po celou dobu je budou strašit rytíři, čarodějnice, bílá paní, vězeň nebo strašidelný doktor,“ prozrazuje cestou Filip Veselý.

Akci organizuje Sdružení pro záchranu a obnovu Tvrze Kurovice ve spolupráci s obcí. Všichni organizátoři se zapojili jako dobrovolníci, sami si vyráběli kostým a pomáhali s dekorací hradu. „Výzdobu chystáme tři dny dopředu. Je to o to náročnější, že se hrad rekonstruuje. Za ty roky, co se akce koná, už ale máme natrénováno,“ říká starostka Kurovic Lenka Koutná, která si připravila masku krvavé paní.

Se západem slunce průvod přichází ke kurovickému hradu. Děti s rodiči se řadí do fronty a po zaplacení vstupného se dozvídají, v kolik hodin se dostanou na řadu a budou moci vejít.

„Dnes už nemůžeme návštěvníky pouštět volně, protože by tu stála obrovská fronta lidí. Proto jsme zavedli časovky. Vždy vpustíme do hradu čtyřicet lidí, kteří chodí ve dvou skupinách po dvaceti. Až si vše projdou, může jít další skupina. Lidé si tak mohou strašidelnou atmosféru hradu víc užít,“ vysvětluje Lenka Koutná.

Děti s rodiči, kteří teprve čekají na vstup, se rozhodně nenudí. Zahání hlad u stánků s občerstvením, zapojují se do výtvarných dílniček ve sklepení hradu nebo sledují vystoupení šermířů.

Když děti vstoupí do hradu, polovina z nich zamíří na nádvoří, druhá polovina do patra. Všude je spousta strašidel. Rytíř zlověstně tluče do brnění, zatímco černý čaroděj děsí svou tichou přítomností a zářivou maskou. Bílá paní dýchá dětem za krk, šílený doktor operuje pacienta zaživa, bláznivý vězeň loví pavouka, kat mává sekerou a všude se ozývá křik bláznů a čarodějnic.

Když děti najdou všechna písmenka a složí požadované heslo, s úlevou vychází ze strašidelného hradu. „Bylo to skvělé. A kdybychom byli na akci sami, tak bychom se mohli víc bát. Takhle jsme kvůli dětem museli být stateční a utěšovat je,“ smějí se manželé Bednaříkovi. „Těšili jsme se na krásné maskya na to, až se s dětmi budeme bát. Příští rok asi půjdeme zase“ vysvětluje Jana Vlčková důvody, proč se akce účastní už podruhé. Halloweenský večer končí zábavnou ohňovou show.