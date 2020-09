„Hostýn kromě poutníků hojně navštěvují pěší turisté, cykloturisté, v zimě pak také běžkaři. Od listopadu do března bývá na hoře poměrně nevlídno,“ uvedl Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

Zděný krytý prostor stánku je vybaven několika stoly a barovým pultem, který nabízí čaj, kávu či polévku. Občerstvení je otevřeno celoročně v sezonu až do 20 hodin, mimo sezonu pak do 16 hodin. Součástí přístavby je také otevřená zastřešená terasa s výhledem do krajiny, kde si v případě špatného počasí a zavřených restaurací mohou návštěvníci sníst vlastní svačinu.

„Vůbec jsem nevěděl, že tu něco takového je. Minulé prázdniny jsem tu jel na kole a k večeru byl otevřený už jen jeden stánek s drobnostmi. Oceňuji, že je tu i přístřešek. Myslím, že se bude hodit až bude sněžit,“ řekl návštěvník nového stánku Radek Marek.

Hojně navštěvovaný

Podle odhadů návštěvnosti patří Hostýn k nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším poutním místům v Česku.

„V areálu není žádný vstupní turniket. Kvalifikovaný odhad hovoří o tom, že by se počet návštěvníků mohl pohybovat mezi 400 až 500 tisíci lidí ročně. Podle vstupenek je změřená pouze návštěvnost muzea a rozhledny, které v minulém roce navštívilo 31 559 lidí, což je například o sedm tisíc více než v roce 2017,” vypočetl Urbanovský.

Mezi návštěvníky převažují Češi, často na horu zavítají také Poláci či Rakušané. Návštěvnost poutního místa se z velké části řídí kalendářem církevních událostí, zejména poutí.

Otevírací hodiny nového stánku

Duben až září:

Po–Čt 9–18 hodin

Pá–So 8–20 hodin

Ne 9–17 hodin

Říjen až březen:

Po–Ne 9–16 hodin