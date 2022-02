„Testovací místo je otevřené ode dneška a mělo by fungovat až do 30. června 2022. Ve všední dny je v provozu od 7 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 8 do 15 hodin,“ uvedl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek s tím, že testovací místo mohou využít lidé, kteří mají testy rozhodnutím vlády hrazené zdravotní pojišťovnou, i osoby, které si test samy zaplatí.