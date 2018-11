Na Gottwalda i rudoarmějce sedá prach

Sochy, pomníky, plakety či dokonce tanky odvál čas. Už je to téměř tři dekády co jsou schovány či zničeny.

Nejprve se lidé v roce 1918 snažili pohřbít vše, co by připomínalo Rakousko-Uhersko, o pár let později tomu bylo podobně po skončení druhé světové války a poslední výraznou změnu zaznamenala Česká republika po sametové revoluci, kdy se chtěli lidé vypořádat s výdobytky komunismu. Co se tedy stalo například se sochou dělníka, která stála v Kroměříži před areálem někdejšího podniku PAL – Magneton?



RUDOARMĚJEC POD ČESKOU VLAJKOU

Jednou z nejznámějších dominant co se týče připomínky komunistického puče, byla dozajista socha prezidenta Klementa Gottwalda. Socha, kterou tehdejší vedení města nechalo postavit před Dům kultury, musela samozřejmě ze svého místa pryč. „Na Klému (Gottwalda) jsme dávali nějaké procento z platu, už ani nevím, kolik to bylo,“ vzpomínala paní Verka Galová.

Jan Dušek, který je pracovníkem Domu kultury, i dnes souhlasí, že odstranění prvního komunistického prezidenta bylo správným krokem. „Stejně by měl pořád ruce od rudé barvy,“ řekl s úsměvem Dušek.

Avšak Gottwald nebyl jediný, kdo lidem vadil. Podobného konce se dočkala, taktéž bronzová, socha dělníka před PAL – Magnetonem či postava rudoarmějce před budovou bývalého Okresního národního výboru, dnes Finančního úřadu. Samotná socha vojáka byla lidmi během srpnové okupace v roce 1968 přikryta českou státní vlajkou.

„Všechny sochy jsou uloženy v prostorách muzea v Rymicích,“ přiblížil jejich osud radniční mluvčí Jan Vondrášek.



STOPAŘI Z NÁMĚSTÍ DO PARKU

Jen pro srovnání uveďme, že Holešov se se svými závazky z éry socialismu vypořádal zcela jinak.

„Především jsme zde žádnou sochu Lenina, Stalina či Gottwalda neměli. Sochu známou pod pojmem Stopaři, která představuje partyzána a dělníka, město přesunulo na okraj Amerického parku, kde je dodnes,“ řekla holešovská mluvčí Hana Helsnerová.

A Holešov tak „likvidoval“ pouze pamětní desky, jakými byly například ty připomínající úspěšnou stávku dělníků či založení KSČ.

O nejznámější připomínku vítězství rudé armády v roce 1945 se po léta staral pomník v podobě tanku, umístěný kousek od kasáren.

„Tank si z ulice Velehradská odvezla po revoluci armáda, stejně jako dělo, které stálo před bývalou poliklinikou na náměstí Míru,“ uvedl Vondrášek.

„Ano, tank. Na ten si pamatuju. Scházeli jsme se před ním, ale rozhodně mi nechybí. Trocha nostalgie neuškodí, ale tu dobu bych zpět nechtěla,“ řekla Veronika Krátká, která dlouhá léta v Kroměříži žila.