Loni k Děvínu vyjížděli strážníci téměř každý druhý den, nejčastěji kvůli rušení nočního klidu, narušování občanského soužití a k dopravním přestupkům. Letos výjezdů výrazně ubylo.

„Přijali jsme jich asi jen tři desítky, většinou se jednalo právě o dopravní přestupky,“ vysvětlil ředitel městské policie Libor Kubiš.

Podle vedoucího odboru sociálních věcí Radovana Klabala se situace v lokalitě zklidnila díky spolupráci města s majoritním vlastníkem bytů a s neziskovými organizacemi.

Vlastník ukončil smlouvy s několika problémovými nájemníky, zajistil úklid před domem a informuje o dětech, které nechodí do školy.

I tak ale město stále zvažuje, že by lokalitu vyhlásilo jako oblast se zvýšeným výskytem nežádoucích jevů. Pro její nové nájemníky by to znamenalo, že by nedostali doplatek na bydlení.