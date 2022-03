Vrchol Barbořina nabízí pohledy na Hanou, Hostýnské vrchy, a především na samotné město Kroměříž, které k němu těsně přiléhá.

„I díky plánovaným úpravám si zde na své přijdou rodiče s dětmi i senioři. V lesoparku se do budoucna počítá s vycházkovými a běžeckými trasami, ale také s trasou pro cyklisty,“ popsal mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek s tím, že v první etapě byla realizována zmíněná Naučná stezka veverky Čiperky.

Nechybí ani workout zóna

„Stezka dlouhá jeden kilometr seznamuje návštěvníky s tím, kdo v lese žije, čím se živí, co v lese najdeme, ale také s tím, co do lesa nepatří. Stezka je určena především pro menší děti, které se na ní nejen něco dozví, ale zároveň si budou moci také hodně věcí vyzkoušet,“ dodala vedoucí radničního odboru regionálního rozvoje Simona Prečanová.

Trasu tvoří devět stanovišť, které doplňuje odpočinkové místo, altán s lavičkou. Poblíž je umístěna i workout zóna, kterou využijí děti i dospělí, kteří si chodí na Barbořinu zasportovat. Součástí projektu je i nová stezka bosou nohou. Stezku se všemi zmíněnými prvky postavila společnost RAUERHOLZ ze Štěpánova na Olomoucku za zhruba 550 tisíc korun.

Přibude ohniště a fotokoutek

Druhá etapa je plánovaná na letošní rok.

„Zahrnuje vyhlídkové místo – pozorovatelnu okolí, zastřešené ohniště, domeček v korunách stromů, fotokoutek i umístění ptačích budek,“ uzavřela Prečanová.