Jiný pohled na historické centrum Kroměříže, města s památkami Unesco, nabízí kostýmované prohlídky se členy spolku Biskupští manové. Zájemce provedou minulostí tak, jako ji prožívaly konkrétní historické postavy.

„Potkáte se třeba s důstojníky biskupské gardy, se slavným rodáky či s měšťany, kteří zažili významné události, historické i ty poměrně nedávné,“ prozradil předseda spolku Evžen Petřík.

Biskupští manové vznikli v roce 1990 a i když jsou jednoznačně spjatí s arcibiskupskou gardou, neomezují se na jedno historické období. Historií žijí, kdo by tedy čekal pouhý výklad naučeného textu, bude zklamaný. Příležitosti zažít kostýmované prohlídky už budou jen dvě a to v pátky 16. a 30. srpna od 18 hodin. Sraz je vždy u kašny na Velkém náměstí, vstupné se platí na místě. Pro dospělého je za 80 korun, snížené vyjde na 50 korun.

Non stop je na Velkém náměstí v provozu Relax zóna, která nabízí program každý prázdninový den a ještě dva zářijové týdny navíc.

Holešov má pódium v masných krámech

V Holešově se soustředí na páteční večery. Během těch čtyř, které zbývají do konce prázdnin, mají lidé možnost užít si relaxační zónu HolešOFF v kulisách rekonstruovaných Masných krámů. Hudební program dává prostor místním a spřáteleným kapelám, postupně se ještě představí No a co jako?, Country Ámos, Texas a na závěr i Šantánové Uskupení Lidových Intelektuálů Nevídané Inteligence.

Historický prostor nabízí plážová lehátka, občerstvení, ping pongový stůl a také aktivity, kterými se zabaví děti. Tento pátek to bude Jurský park. „Zóna je určená všem, kteří si chtějí po pracovním týdnu dopřát oddech,“ shrnula mluvčí města Hana Helsnerová. Vstupné je zdarma.

Naopak v Bystřici pod Hostýnem padla volba na čtvrtky. Akce Léto na náměstí naplánovala program na každý z nich. Dnes večer vystoupí na venkovním pódiu na Masarykově náměstí tanečnice souboru Pueblo flamenco, příští čtvrtek kapela Kosovci a poslední prázdninový týden písničkář Martin Čmelík.

Začátky programu jsou vždy v 18 hodin a vstupné se neplatí. Podmínkou je však dobré počasí.

V Hulíně přetáhnou prázdniny

Čtvrtky patří koncertům také v centru Hulína, kde se navíc rozhodli protáhnout prázdninový program ještě o kousek dál. Dnes tady vystoupí kapela Minami, 15. srpna je pak na programu koncert nazvaný Pocta Haně Zagorové, s podtitulem Hanka zpívá písničky od Hanky a bude i Drupi!.

Další koncerty jsou naplánované na každý čtvrtek až do 5. září. Začínají v 18 hodin a vstup je zdarma.

