Řadu akcí připravilo pro letošní turistickou sezonu Muzeum v přírodě v Rymicích. První z nich startuje už v sobotu 1. dubna, kdy se soubor lidových staveb po zimní přestávce znovu otevře veřejnosti. Vloni soubor lidových staveb navštívilo přes šest tisíc turistů.

Muzeum v přírodě Rymice otevírá brány už v sobotu 1. dubna. | Foto: se svolením Muzeum Kroměřížska

Letos poprvé se návštěvníci mohou zúčastnit Odemykání chaloupek, které je připraveno na první dubnovou sobotu od 13 hodin.

„Chaloupky jsme vloni na konci září s návštěvníky společně uzamkli, proto bychom je chtěli zase společně odemknout. Vše už je nachystáno, sbírkové předměty, které musí být přes zimu uloženy v depozitářích, už jsou na svých místech. Ve světničkách to opět vypadá, jako by jejich obyvatelé právě odešli,“ uvedl etnograf a vedoucí Muzea v přírodě Rymice Petr Hlavačka.

Pro veřejnost je v areálu na Hejnici připraven bohatý program zaměřený k nadcházejícím velikonočním svátkům a zahrnující rovněž dílnu pro děti.

Provoz na D1 mezi Kroměříží a Vyškovem bude kvůli opravám omezený

„Příchozí si vyzkoušejí pletení tatarů, házení vrbovým věnečkem, zdobení kraslic, uvidí ukázku řezbářství,“ prozradila lektorka Kateřina Mozgová, která aktivity přichystala.

K dispozici bude drobné občerstvení a lidé si budou moci zakoupit produkty regionálních výrobců. Akce se však koná pouze za příznivého počasí.

Muzeum bude v dubnu otevřeno jen o víkendech od 9 do 17 hodin, od května do září pak každý den mimo pondělí od 9 do 17 hodin. K dispozici jsou dvě trasy. „Návštěvníci si mohou vybrat prohlídku chaloupek na Hejnici včetně větrného mlýna, nebo domečků na návsi včetně tvrze. Zázemí najdou v nově zrekonstruovaném hospodářském dvoře, v němž si mohou prohlédnout expozici Od kvásku ke klásku,“ informovala mluvčí muzea Martina Malá.

Den řemesel a pivní festival

Další akce čekají na turisty v průběhu celé sezony. V sobotu 10. června se uskuteční Den řemesel a pivní festival v Rymicích.

„Zájemci uvidí při práci kováře, tkalce, tesaře, ševce, řezbáře nebo výrobce nepálených cihel. Zajímavou nabídku doplní řadu produktů v rámci pivního festivalu, který pořádá obecní úřad a spolek dobrovolných hasičů v obci,“ popsal vedoucí muzea.

Každou prázdninovou středu v 10.30 hodin bude připravena dětská prohlídka, při níž bude k vyzkoušení například mletí zrna na žernovu nebo roztočení fukaru na čištění obilí.

Nechybí noční prohlídky

Programem Tajemství Medové zahrady ožije muzeum 16. srpna.

„Při této naučně zábavné akci, která je určena převážně rodinám s dětmi, se zájemci dozvědí zajímavosti ze života včel, ale i o práci a pomůckách včelaře. Nebude chybět ochutnávka včelích produktů,“ slíbila Kateřina Mozgová.

Muzeum se po roce opět vrátí k noční prohlídce, která se vloni velmi osvědčila. Termín je stanoven na 25. srpna. Poslední den v září se pak chaloupky znovu uzamknou, opět za přítomnosti veřejnosti, na niž čeká bohatý doprovodný program.

FOTO, VIDEA: V Hulíně plesali, kulturní sál praskal ve švech

Lidová stavení se však ještě jednou otevřou, a to 10. prosince při příležitosti konání vánočního jarmarku.

„Lidé budou moci zažít neopakovatelnou vánoční atmosféru v chaloupkách na Hejnici. Areál hospodářského dvora zaplní regionální výrobci,“ předestřel Petr Hlavačka.

Vloni do Rymic zavítalo šest tisíc turistů

Muzeum v přírodě Rymice tvoří sedm objektů lidové architektury východní Hané, které dokládají život obyčejných lidí v posledních dvou staletích, a tvrz s hospodářským dvorem, jež podává svědectví o životě vrchnosti.

Všechna stavení stojí na svých původních místech (kromě větrného mlýna). Soubor lidových staveb, který je součástí Muzea Kroměřížska, vloni navštívilo 6.160 návštěvníků. V roce 2021 to bylo 2.144 návštěvníků. Od loňského roku jezdí v pracovní dny do Rymic z Kroměříže nový přímý autobus, který odjíždí v 8.35 hodin z autobusového nádraží v Kroměříži