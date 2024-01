„V loňském roce Muzeum Kroměřížska navštívilo přibližně 35 tisíc lidí, z nichž přes 27 tisíc zamířilo do hlavní budovy na Velké náměstí v Kroměříži, necelých 7 tisíc do Muzea v přírodě Rymice a přes 1 tisíc do Větrného mlýna Velké Těšany,“ uvedla mluvčí muzea Martina Malá s tím, že v porovnání s rokem 2022 se jedná o nárůst počtu turistů. Tehdy přišlo celkem 28 tisíc lidí.

„Z těchto rostoucích čísel máme velkou radost. Dokonce jsme překonali předcovidovou návštěvnost z roku 2019, kdy tyto naše tři objekty navštívilo přes 22 tisíc turistů. Nejnavštěvovanějšími výstavami se loni staly Dotýkat se exponátů přikázáno! a Učitel a žák. Max Švabinský a Antonín Marek Machourek. Ze stálých expozic k největším tahákům patří Poklady staré půdy, Památník Maxe Švabinského a Historie ukrytá pod dlažbou města,“ zhodnotila ředitelka muzea Martina Miláčková.

„K nejúspěšnějším akcím v Kroměříži patřila Noc muzeí, program pro děti V muzeu to mravenčí a vánoční akce. V Muzeu v přírodě Rymice to byl Den řemesel a vánoční jarmark,“ dodala ředitelka.

Na tento úspěch chce muzeum navázat i v letošním roce. Hned první dvě nové výstavy jsou věnovány umění. Evropu z výšky si budou moci zájemci prohlédnout na putovní výstavě dronových fotografií Tomáše Neuwirtha Evropa z ptačí perspektivy (2. 2.–17. 3. 2024).

Turistické perly

Zachycuje známá i méně známá místa z 12 zemí.

„K vidění budou i takové turistické perly, k jakým patří například klášter Mont Saint Michel nacházející se na přílivovém ostrově v Dolní Normandii ve Francii nebo alpské jezero Bled se stejnojmenným ostrovem a kostelem ve Slovinsku,“ prozradila Martina Miláčková. Druhou umělecky laděnou výstavou jsou Barevné světy Tomáše Vosolsobě (1. 3.–2. 6. 2024).