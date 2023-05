Krásu skla, maleb a designu budou moci v květnu a v červnu obdivovat návštěvníci v Galerii v podloubí. Muzeum Kroměřížska do těchto prostor připravilo výstavu nazvanou Klenoty ze SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí. Výstava představí práce studentů a pedagogů jednotlivých oborů této školy.

V Muzeu Kroměřížska budou k viděni klenoty ze SUPŠ sklářské z Valašského Meziříčí. | Foto: se svolením Muzeum Kroměřížska

„Výstava vznikla díky sklářskému výtvarníkovi a pedagogovi Ondřeji Strnadelovi, který vytvořil pro Muzeum Kroměřížska repliky historického skla. Zájemci na ní uvidí tento materiál v celé jeho tvarové a barevné rozmanitosti,“ uvedla kurátorka výstavy Pavlína Daňhelová.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí navazuje na dlouholetou tradici sklářství v regionu. Její vznik se pojí s rokem 1944 a do současnosti prošla mnoha proměnami.

„Dnes je významným centrem sklářského vzdělávání, jedinou školou svého druhu na Moravě. Je součástí sítě škol UNESCO a fakultní školou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Studenti si mohou vybrat z několika oborů, jako je design skla, průmyslový design, užitá malba, uměleckořemeslné zpracování skla a řemeslný obor sklář – výrobce a zušlechťovatel skla,“ přiblížila mluvčí muzea Martina Malá.

Výstavu, kterou zahájí vernisáž 4. května v 16.30 hodin, doprovodí edukační program pro školy s názvem Pozor, křehké! „Děti objeví taje sklářského řemesla a samy si vyzkoušejí, jak je tato práce krásná a křehká.

Každý si odnese svůj vlastnoručně nazdobený výrobek ze skla,“ řekla lektorka Kateřina Mozgová, která program připravila. Lidé se s tímto ušlechtilým materiálem budou moci seznámit na tvůrčí dílně, jež se bude konat v neděli 14. května ve dvou blocích, a to od 13 do 14.30 hodin a od 15 do 16.30 hodin.

„Na edukační program i dílničku je potřeba se přihlásit na tel. 731 215 678 nebo e-mailu edukace@muzeum-km.cz. Uskuteční se také komentovaná prohlídka výstavy s její kurátorkou Pavlínou Daňhelovou, která je naplánována na čtvrtek 8. června v 16.00 hodin,“ dodala Martina Malá. Návštěvníci si výstavu mohou prohlédnout do 18. června.