Muž v kontejneru? Bez telefonu by zemřel, varuje vedoucí z Biopasu

Jen o vlásek unikl před nedávnem smrti osmačtyřicetiletý muž z Kroměříže, který si ustlal v jednom z kontejnerů na papír.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/AP/WINFRIED ROTHERMEL

Popíjel alkohol, uvnitř usnul a popeláři si jej zahrabaného na dně kontejneru při sobotním svozu nevšimli a spolu s odpadem vyklopili do auta s vnitřním lisem. Život muži zachránil pouze mobilní telefon a policisté, které si jeho prostřednictvím přivolal.

„V těsném prostoru se muži podařilo vytáhnout telefon z kapsy a zavolat z něj na linku 158. Operační důstojník nezaváhal ani vteřinu a neprodleně zkontaktoval vedoucího firmy, který ihned řidiči nařídil přerušit práci, vypnout vnitřní lis a vrátit se do areálu společnosti, kam mezitím dorazili policisté,“ popsala tehdy mluvčí kroměřížských policistů Simona Kyšnerová.

Potvrdila, že muž byl z celé situace právem velmi vystrašený. „Byl ve značném stresu, nepředstavil se, řekl jen, že je ve svozovém voze a že ho drtí lis. Další informace neuvedl,“ vylíčila mluvčí průběh hovoru. Operační důstojník naštěstí rychle lokalizoval telefon volajícího a zjistil, že je v Kroměříži.

„Poté muže operační uklidnil s tím, že udělá pro jeho vysvobození maximum. Hovor pak ukončil, aby mohl rychle pracovat, a jakmile se mu podařilo zkontaktovat vedoucího firmy, který řidiči nařídil přerušit práci a vypnout vnitřní lis, opět zavolal uvězněnému muži a sdělil mu, že už mu žádné nebezpečí nehrozí a že ho za chvíli z vozu vyprostí policisté,“ doplnila mluvčí.

Zachráněný spáč si po vyproštění stěžoval na bolest nohy, záchranáři jej proto raději odvezli do nemocnice. Podle policistů se na Kroměřížsku jedná o ojedinělý případ a podobně to vidí také Luděk Švec, vedoucí provozu kroměřížské pobočky společnosti Biopas, jejíž pracovníci kontejner i se spícím mužem vyklopili.

„U nás jsme se s tím rozhodně nesetkali. V rámci republiky toho ale bylo dost, nedávno se stal podobný případ někde v Čechách,“ připomíná.

Setkání s bezdomovci spícími v popelnicích však v regionu už tak ojedinělá nejsou. „Je to asi dva měsíce zpět, kdy se naši pracovníci naposled setkali s mužem spícím v popelnici. Všimli si ho, až s kontejnerem pohnuli a on z něj vylezl. Ještě jim tehdy nadával, že ho vzbudili,“ vzpomínal Luděk Švec.

Zaměstnanci firmy mají podle něj povinnost do kontejneru před vysypáním nahlédnout, občas jsou v nich ale lidé ukrytí tak dobře, že si jich zkrátka nevšimnou. Sám vedoucí provozu prý dával pokyn k zastavení lisu a návratu auta do areálu společnosti, navíc pak přihlížel vyprošťování.

„Naštěstí byla spuštěná jen lopata, ne lis. Kdyby totiž spuštěný byl, tak je ten pán mrtvý. Stejně tak kdyby neměl telefon, nepřežil by to. Buď by ho to umačkalo, nebo by se udusil,“ upozorňuje. S ním samotným prý vyprošťování příliš nehnulo, uznává však, že podívaná pro slabší povahy to jistě nebyla.

„S psychikou našich pracovníků si to jistě mohlo pohrát – nemohou si teď být jistí, že v některé popelnici není opět někdo schovaný. Záleží, jaká je kdo nátura, se slabší povahou to ale zamává,“ uzavřel vedoucí provozu kroměřížské pobočky Biopas.