Festival by svou hudební nabídkou předčil i věhlasnou Holešovskou regatu, která je ale kvůli pandemii odložená na příští rok. Pořádají jej Radek Sovadina a Radek Doležel alias Akce Holešov za pomoci skupiny mladých lidí, kteří jsou pro to nadšení. K rozhodnutí uspořádat festival oba Radky víceméně „přinutila“ pandemie koronaviru.

„Už poněkolikáté jsme museli přesouvat náš ples. Loni nevyšel ani jeden ze dvou termínů a ten letošní jsme museli také o rok odložit. Kromě plesu jsme chtěli ale přes rok uspořádat i několik dalších koncertů,“ říká Radek Sovadina.

Důsledkem pandemie musela dvojice i tyto akce postupně přebookovávat na pozdější termíny. Pak jim ale došla trpělivost.

„Není jednoduché stále měnit termíny. Zvláště v této době. Proto jsme se rozhodli, že všechny už dohodnuté umělce dáme dohromady, přidáme k nim nějaké další, vybereme pěkný areál a uděláme jednu pořádnou akci,“ vysvětluje hlavní pohnutky, které oba Radky vedly k rozhodnutí uspořádání Music Ton festivalu.

Festival nahradí zrušený ples se vším všudy. Včetně tomboly, se kterou se na plese počítalo. „Neznám jiný festival, kde by měli tombolu,“ směje se Radek Sovadina.

Oproti velkým agenturám, které se věnují naplno pouze pořádání kulturních akcí, mají členové Akce Holešov i další pracovní povinnosti. A přesto jsou jejich akce na profesionální úrovni. „Jsme skupina mladých lidí, kteří jsou pro to strašně nadšení a milujeme to. Obětujeme tomu opravdu spoustu času,“ usmál se Radek Sovadina.

Po vzoru Vítkovic? Ne, jen nejlepší varianta

„Je to pěkný industriální areál, který má svého ducha,“ popsal za pořadatele Radek Sovadina průmyslový areál společnosti TON v Holešově, kde se festival uskuteční.

Areál má ale i další nesporné výhody oproti třeba zámecké zahradě, kde se koná velký počet tamních kulturních akcí většího rázu.

„Na rozdíl od zámecké zahrady se zde nachází betonová plocha. Po dešti lidé nebudou chodit v bahně, při velkých vedrech se nebude od země prášit. A nebudeme ničit krásnou zahradu,“ řekl Radek Sovadina.

Areál se navíc nachází na strategicky významnějším místě. Co se lokality týče, možnosti postavit stanové městečko poblíž či velké prostory pro parkování. Vzhledem k odlehlosti nebude ani hlasitá hudba toliko rušit občany.

„Máme vše situováno tak, abychom rušili občany co nejméně. Dopředu se omlouváme těm, které to nějak postihne,“ vzkazuje Sovadina

Super jednání

Na festival se podařilo ulovit opravdu velké hvězdy československého showbyznysu.

„Měli jsme nějaký základ umělců z Party plesu a pak jsme zkusili obeslat umělce, kteří by se mohli stát hlavními hvězdami. Větší kapely,“ přidává se do diskuse Radek Doležel.

„To, že se nám podařilo získat kapelu Lucii je výborné, protože to je skupina, která na festivalech nehrává,“ je hrdý Radek Doležel.

V Holešově si Lucie zahraje de facto plnohodnotný koncert. Pořadatelé jim vybookovali na vystoupení hodinu a půl. Stejně jako druhé megastar – Pavol Habera a Team.

„Super jednání s panem Haberou. Měl zájem. Je pravděpodobné, že Pavol Habera v létě v rámci Česka vystoupí jen u nás,“ jmenuje i druhou hvězdu Doležel.

Mít na jednom festivalu, byť dvoudenním, dvě hlavní hvězdy, které zahrají plnohodnotné koncerty, je nezvyklé. Zejména, když se podaří získat umělce, kteří normálně festivaly odmítají.

Music Ton Festival 2021 - PODROBNÝ PROGRAM

Vrátí se i Holki

Kromě hlavních hvězd se budou moci předvést i některé místní kapely. Lidé budou moci také zavzpomínat na doby největší slávy se skupinou Holki.

„Máme i jednu pochodovou kapelu včetně mažoretek. Hrají na dechové nástroje hity od U2 až po ABBA. Bude to takové zpestření,“ prozrazuje ještě Sovadina.

Pro Akce Holešov to bude dosud největší akce, do které se pustily. Radek Sovadina ale prozrazuje, že to rozhodně není vrcholová meta, které chtěli s kolegou dosáhnout.

„Nepovažujeme to za vrchol. Příště bychom chtěli dovézt ještě nějakou zahraniční hvězdu,“ má jasný plán Radek Sovadina. Zdá se, že Akce Holešov nás ještě v budoucnu mají čím překvapit.

Připraveni na nejhorší

I festival se bude muset řídit platnými hygienickými nařízeními. Ačkoliv by v době jeho konání už mohla většina omezení opadnout, pořadatelé jsou už předem připraveni na několik krizových scénářů. Pokud se bude i nadále vyžadovat pro vstup na akce negativní výsledek testu na onemocnění covid-19, jsou organizátoři připraveni lidi testovat i přímo u vstupu. Cena testu je přitom již obsažena v ceně vstupenky. „Zároveň počítáme s tím, že těchto lidí bude málo. Spousta z nich je očkovaná, někteří prodělali onemocnění a jiní jsou testovaní v práci,“ říká za pořadatele Radek Sovadina.