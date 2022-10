„Odhadem jsme vylovili na pět set ryb, a to jen v sítích. Spousta zůstala v bahně na dně, takže ty počty budou vyšší. A já jsem příjemně překvapen, protože už dva roky bojujeme s okřehkem, kterému říkáme zelené neštěstí a ten nám ryby hubí. Bere rybám kyslík a sluneční svit,“ říká místní hospodář na revírech Vlastimil Hrabec.

„Na Sližanském rybníku jsme použili bakterii, která nám ho pomohla zničit. Sníží hladinu bahna a tím mu sebere fosfor, dusík, draslík, který okřehek potřebuje. Tak doufám, že bakterie zabere i tady,“ pokračuje Hrabec. V rybníce byla největší úroda kaprů, plave tu ale i amur nebo línek. Hned vedle sousedí Troubenský rybník a Zborovský rybník.

Jak probíhá výlov

Rybáři několik dnů před samotným výlovem zvednou zdymadlo, aby mohli odpustit vodu a na dno rybníka rozmístí podložní síť. Už v tuto chvíli mohou podle zčeřené hladiny odhadnout, jak úspěšný rok to bude. V samotný den výlovu, který začíná zpravidla již brzy ráno, přijdou na pomoc rybáři i dobrovolníci s těžkou technikou. Přece jen zvedat kádě plné ryb vážící i přes osmdesát kilo, by byla dřina, proto si často na pomoc berou bagr. Ryby po vylovení z chovného rybníka putují do kádě s vodou, které se říká „pračka".

Potom se dávají na přebírkový stůl, kde se třídí podle druhu i velikosti a jsou vkládány do příslušných kádí s vodou. Následně jsou váženy, počítány a přepraveny k vysazení do revíru. Nad vším bedlivě bdí pracovníci kontrolní a revizní komise spolku.

„K výlovům dochází pravidelně každý rok, a to hned dokonce dvakrát. V našem rybochovném zařízení na Podlavčí ve Zborovicích hospodaříme na čtyřech chovných rybnících a provádíme jarní a podzimní slovy. Ryby, které máme komorované přes zimu, po vylovení roztřídíme podle druhu a stáří a následně vysadíme dle plánu do chovného rybníka. Na podzim při výlovu evidujeme přírůstek ryb a tyto dodáváme do sportovních revírů,“ vysvětluje Karel Ivánek, ekonom kroměřížské pobočky Moravského rybářského svazu.

Ryby vrací k sobě i do revírů

Vylovené ryby putují do nádrží a jezer v okolí. Zborovští jsou jedni z mála na východní Moravě, kteří pro sebe i kolegy ryby odchovávají. „V našem rybochovu se věnujeme především chovu kapra obecného, amura bílého, lína obecného, štiky obecné a v poslední době se snažíme i o odchov candáta obecného,“ dodává Ivánek.

Co ovlivní množství vylovených ryb

Výtěžnost chovného rybníka je ovlivněna mnoha vnějšími i vnitřními faktory. V posledních letech je obecným problémem nedostatek vody. Rybník není zcela napuštěn, v letních měsících je voda velmi přehřátá a tudíž obsahuje i méně kyslíku. Množí se se sinice a nežádoucí vodní rostliny, které ztěžují a komplikují chov. Důsledkem je, že ryba neprospívá a přírůstky jsou malé. Značně stoupá mortalita a k tomu se přidává zvýšený výskyt rybožravých predátorů, jako je čáp černý, volavka, kormorán, vydra a samozřejmě i člověk. S tím vším rybáři v průběhu roku bojují.