„Již jsme řešili několik dopravních nehod. Rozhodně je třeba v provozu počítat s tím, že bude v následujících dnech a týdnech motocyklů na silnicích jen přibývat,“ uvedl za krajskou policii mluvčí Petr Jaroš.

Mezi těmito nehodami byla bohužel i jedna s tragickým koncem, kdy v závěru března na Uherskohradišťsku zahynul při nehodě jeden z nich.

„Dvacetiletý řidič na motocyklu Suzuki při jízdě ve směru od Traplic na Jalubí nezvládl v zatáčce řízení motocyklu, přejel do protisměru a havaroval mimo vozovku, kde narazil do stromu. Při nehodě utrpěl smrtelné zranění. Letos se jedná o prvního usmrceného motorkáře a celkově o čtvrtou smrtelnou dopravní nehodu ve Zlínském kraji,“ informovala za krajskou policii krátce po nehodě mluvčí Lenka Javorková.

Podle ní eviduje krajská policie ve Zlínském kraji od začátku roku k dnešnímu dni 24 dopravních nehod s účastí motocyklistů, 17 z toho zavinili motorkáři. Při nehodách jeden motorkář zemřel, čtyři se zranili těžce a deset lehce.

„Za stejné období loňského roku evidujeme 32 nehod, z toho 21 zavinili motocyklisté. Dva motorkáři při nehodách zemřeli, devět se zranilo těžce a 17 lehce,“ dokončila statistiku mluvčí krajské policie.

„Pěkné počasí v těchto dnech už vylákalo po zimním období na cesty první motocyklisty. S ohledem na tuto tragickou nehodu apelujeme na řidiče motocyklů, aby byli na cestách maximálně opatrní, protože patří mezi jedny z nejzranitelnější účastníky silničního provozu,“ zdůraznila mluvčí.

Podle krajského koordinátora bezpečnosti v dopravě Zdeňka Patíka, by motorkáři měli dbát hlavně na to, aby jejich stroje byly po zimní přestávce na silnice připraveny, také na to, že na cestách musí být opatrní, protože řidiči osobních vozidel si na jejich přítomnost musí znovu zvyknout a také, aby kromě stroje, byli na silnice připraveni i oni.

„To znamená kvalitní oblečení a ochranné prvky,“ zmínil Zdeněk Patík.

„Kvalitní oblečení je pro motorkáře opravdu zásadní věcí. Rozhodně by se neměli na strojích vydávat na silnice v tričku, kraťasích či dokonce v žabkách,“ uvedl dlouholetý motorkář Aleš Horák. Podle něj se i v případech, že řidič jede jen na skútru, může bez kvalitního motorkářského oblečení ošklivě poranit.

„Někdy to ve městech vidím, jak jedou lidé na skútru, jen v tričku a karaťasích, na nohách mají jen tenisky, myslí si, že se jim nemůže nic stát. Ale i pád v rychlost 40-50 kilometrů v hodině jim může způsobit například rozsáhlé odřeniny,“ uvedl.

Podle zkušeného motorkáře Aleše je proto důležité mít k motorce kvalitní oblečení, kombinézu nebo kalhoty a bundu s chrániči.

„Zachrání to život,“ zdůraznil. Současně připomněl i airbag vestu pro motorkáře - motorkářský airbag, který působí na stejném principu jako podobný bezpečnostní prvek v autě. Po napuštění vzduchem je podobný například vestě, kterou používají vodní záchranáři.

„Ochranný prvek tlumí náraz a řidiče výrazně zpevní kolem krku a na hrudníku a zádech. Podle odborníků airbagy ztlumí náraz až o 80 procent proti například bedernímu krunýři,“ vysvětlil Aleš.

Další, ne méně důležitou radou je i to, aby motorkáři nepřeceňovali své síly a zkušenosti.

„Pokud začínají, tak by to nemělo být na silných strojích, ale na slabších, kde se naučí návyky a získají zkušenosti se stroji,“ doplnil motorkář Aleš.