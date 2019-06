Starosta města Rudolf Seifert uvedl, že vrásky na čele představitelům města přidávají zejména prostory před základní školou.

„Nejvíce problematická a nebezpečná je doprava a chování řidičů především ve Smetanových sadech a v ulici Družby. Tedy kolem škol,“ nechal se slyšet starosta.

To jsou místa, která Holešov nejvíce trápí a která mají tedy při řešení prioritu. Podle radnice by se zde měla situace zlepšit již během prázdnin. Řešení je jednoduché. V ulici Družby se počítá s vytvořením jednosměrky a ve Smetanových sadech s vytlačením motoristů mimo tento park. Místostarosta Holešova Pavel Karhan řekl, že by v těchto místech chtěli vytvořit pěší zónu.

Problém i v místních částech

Problematických míst je však více.

„Jmenujme například ulice Očadlíkova, Novosady, Grohova, Nerudova a Dlažánky, Školní, Sušilova, ale i náměstí. A tak bychom mohli pokračovat dále,“ přiznává Seifert.

Bohužel kritického bodu dosáhla i situace v Dobroticích či Tučapech, tedy v místních částech spadajících pod Holešov. Nevyhovující je stav komunikací i chodníků. Připravuje se několik rozsáhlých investic. Na celkovou rekonstrukci a vybudování nových míst se můžou těšit ulice Plačkov nebo již zmiňovaná Grohova a Očadlíkova.

Připravuje se i oprava chodníků v některých částech. Některé investice už jsou v režimu schvalování územního rozhodnutí.