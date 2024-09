Kdyby přišla další vlna, museli by to všechno zase vrátit na místo. Jenomže v Martinicích jsou optimisté a tak měli už pár hodin po povodni uklizeno.

„Nestrašte. No, ale kdyby se to stalo, tak bychom to udělali ještě líp,“ říká starosta Martinic Pavel Fiurášek. „Třeba tady u paní Pohořelové jsme to mohli trochu jinak zabezpečit,“ ukazuje na dům v těsné blízkosti říčky Mojeny. Voda a bláto se dostaly do zádveří, dál do domu ale vede schodek, takže větší škody nebyly.

Procházíme obcí, místy, kterými se o pár hodin dříve projít nedalo. „Zavřeli jsme cestu, tady všude valila voda. Pytle s pískem nám zachránily hodně domů, které by jinak byly úplně vytopené,“ vysvětluje starosta. Zrovna stojíme v prostoru za silničním mostem ve směru na Žeranovice.

Voda vzala most, letos už podruhé

Mojena protéká celou obcí, někde zůstala v korytě, jinde ne. V jedné části obce vzala most, letos už druhý. V červnu povodeň zničila lávku pro pěší, teď most, který tvořil příjezdovou cestu k domům. Byly jen pár metrů od sebe. „Pro obec je to velká investice, opravíme jen jeden, ale i to bude hodně,“ uvažuje Fiurášek.

Voda se do obce vylila i kanalizací a přitékala po silnici. „Ta je klopená ke mně, takže to všechno stéká do dvora,“ říká Miroslav Navrátil, který má dům v zatáčce pod úrovní silnice. Tady všude mi dali pytle s pískem, neproteklo nic. A vedle měli čerpadlo a rovnou to čerpali pryč,“ ukazuje na prostranství mezi dalšími domy. I ty jsou pod úrovní terénu.

Díky zábranám do nich voda nenatekla, třeba u Chmelařů se ale dostala podlahou, zničila koberce a krytinu ve dvou pokojích. „My jsme neviděli nic, byli jsme u známých a hráli karty,“ smějí se starší manželé. Přijeli až v neděli v poledne. V tu dobu už v obci intenzivně uklízeli. Větve nachystali k odvezení na hromady, bláto shrnuli a ulice vystříkali vodou. Ve čtyři odpoledne zbýval po povodni jen ten poničený most.

Lidé pomáhali plnit pytle pískem i uklízet

„Lidi byli neuvěřitelní, když bylo potřeba pískovat nebo teď uklízet, stačilo říct a přišli, v noci taky pomáhali, provozovatel obchodu i paní hospodská byli kdykoliv ochotní nám otevřít a dodat pití,“ popisuje Fiurášek.

V Martinicích byli poučení z bleskové povodně v červnu, takže v předstihu koupili násypku na písek a pytle. Chystali je od středy a v sobotu, když už se hladina Mojeny stěží vešla pod most, z něj odmontovali zábradlí, aby se na něm nezachytávaly větve a klády. Povodeň obec zastihla v neděli kolem páté hodiny ranní, na pomoc přijeli hasiči z okolních obcí, které nebyly tolik zasažené.

„Vážně musíme všem poděkovat, a taky lidem v obci, bez nich bychom nedokázali nic,“ vzkázal Fiurášek.

