Morkovice potřebují pracovní místa, shánějí proto peníze na průmyslovou zónu

Průmyslová zóna, která by do regionu přinesla nová pracovní místa, by mohla vzniknout na okraji obce Morkovice-Slížany. Její vznik podpoří Zlínský kraj šestimilionovou dotací.

