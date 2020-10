Situaci v Kroměříži sledují také představitelé vedení města.

„Učinili jsme nezbytná opatření. Pracovníci společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž zkontrolovali klapky na kanalizaci, vyčistili je a prověřili jejich funkčnost. Zkontrolovali také čerpací stanice na kanalizační síti, které čerpají dešťovou vodu do Moravy,“ řekl starosta Jaroslav Němec.

Podle tajemníka povodňové komise města Petra Vodáka by řeka neměla dosáhnout třetího stupně povodňové aktivity. Podle Vodáka je pozitivní, že na horách neprší, ale sněží.

„Srážky se díky tání do vodních toků dostanou později. Krizový štáb nicméně situaci sleduje a přijímá preventivní opatření,“ dodal Petr Vodák.

Uzavřená Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada v Kroměříži, která leží bezprostředně vedle koryta řeky Morava, zůstala veřejnosti uzavřena již včera.

„Cesty jsou rozmáčené. Situaci sledujeme. Do té doby, než řeka Morava dosáhne hladiny stoleté vody, nemusíme se obávat,“ uvedl výkonný ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Martin Krčma.

Hladina se přes 500 cm, to je hranice pro vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity, přesáhla řeka kolem 9. hodiny. Hladina řeky tak od středeční půlnoci do 16. hodiny stoupla o více než 1,5 metru.

Je to masakr, říká paní Marcela

Nepříznivá situace se dotýká jak oblasti Horních, tak Dolních zahrad.

„To je masakr,“ vyhodnotila trefně Marcela Dvořáková na sociální síti, kde lidé sdílejí fotografie a píšou své poznatky k situaci. Mnozí se ptají, zda se nebude odřezávat zábradlí na lávce pro pěší, jiní vzpomínají na rok 1997 a doufají, že se tehdejší záplavy nebudou opakovat.

Moštěnka se vylila v lesích

O moc lépe na tom však nejsou ani v Chropyni.

„Máme tady Moštěnku, která dosáhla třetího stupně povodňové aktivity. Ale prognózy jsou zatím příznivé. Problém by mohl nastat v případě, že by Morava dosáhla třetího stupně povodňové aktivity. To by nám hladinu Moštěnky ještě více zvedlo,“ řekla starostka Chropyně Věra Sigmundová. Moštěnka se nyní vylila v lužních lesích, obydlí však zatím ohrožena nejsou. „Situaci monitorujeme. Zasedal již povodňový štáb,“ dodala Sigmundová.

Situaci pro vás nadále sledujeme. Aktuální stav hladiny řeky Moravy v Kroměříži a na dalších místech je možné sledovat na webu Povodí Moravy http://www.pmo.cz/portal/sap/cz/index.html.