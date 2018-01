Mladým vínům v Kroměříži i letos požehnal arcibiskup Jan Graubner

Tradici žehnání mladých vín nevynechali v kroměřížských Arcibiskupských zámeckých sklepech ani letos. Poslední lednový pátek tak kromě milovníků vína navštívil sklepy i olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Arcibiskupské sklepy loni vyprodukovaly asi jednasedmdesát tisíc litrů vína.

„Úroda byla nižší, což zapříčinily jarní mrazíky i následné velké sucho. To mělo navíc za následek nízkou výlisnost. Kvalita vín je ale dobrá,“ zhodnotil ročník sklepmistr Milan Paleta.

Mladá vína jsou podle něj průměrná, určitě však nijak špatná. Pro své příznivce si pak sklepy připravily i jednu novinku.

„Uvádíme na trh nové odrůdy, například Aurelius, a opět se vracíme k Veltlínskému červenému. Navíc máme i první oranžové víno z odrůdy Rulandské šedé,“ představil sklepmistr.

Oranžové víno

Oranžové víno je podle něj hitem posledních let, vyrábí se z bílých odrůd a kvasí na slupkách buď v takzvaných kvevri nádobách z keramiky, nebo těch nerezových.

„U nás bude možné jej zakoupit zhruba od letošního srpna,“ dodal Milan Paleta.

Samotné žehnání mladých vín pořádají Arcibiskupské zámecké sklepy i jako formu setkání se svými obchodními partnery a přáteli: neodmyslitelný je však také jeho církevní význam.

„Pan arcibiskup Graubner požehnal vínům, všem pracovníkům, kteří se na jeho výrobě podílí, a také všem, kteří je budou konzumovat. Víno je boží nápoj, a tak se mu žehnat má,“ vysvětlil kroměřížský sklepmistr.

Součástí páteční akce tak byla i komentovaná degustace všech mladých vín, na kterou navázala volná zábava s občerstvením a cimbálovou muzikou.

„Vždycky se mi líbí, když se sejdou lidé, kteří se umí bavit a umí se bavit inteligentně, má to úroveň. Myslím si, že víno, cimbálová muzika a správní lidé vždy vytvoří skvělou atmosféru,“ pochválil akci kroměřížský místostarosta Pavel Motyčka, který navíc sám pochází z vinařského kraje.

„Také jsme měli vinici, takže jsem zažil, co to je práce na ní. Člověk potřebuje žít v souladu s přírodou a žádat Pána Boha o požehnání. Určitě to k tomu patří a pro mě má dnešní akce právě i tento rozměr,“ uzavřel.