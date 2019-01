Holešov – Jedno velké tajemství obestřelo hydrogeologický posudek, který si Holešov nechal vypracovat v souvislosti s plánovaným umístěním závodu otrokovické firmy Mitas v průmyslové zóně a jeho vlivu na životní prostředí.

Průmyslová zóna Holešov. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Půl tuctu kopií těchto dokumentů se pravděpodobně někde ztratilo a jedno vyhotovení pečlivě střeží holešovský starosta Zdeněk Janalík. Hodně lidí se přitom o výsledek posudku zajímá.

„Už nějakou dobu se snažíme dostat k této studii, ale marně. Dokonce i na odboru životního prostředí, kterého se dokument týká, nám bylo sděleno, že se tam dokument nenachází,“ upozornil předseda občanského sdružení Za krásné a zdravé Holešovsko Zdeněk Krajcar.

I přes oficiální žádost o vyjádření o nic lépe nepochodila u starosty ani Petra Hanáková z občanského sdružení Ohnica. „Pan Janalík mi odpověděl, že nemá žádné informace, které by mi mohl dát,“ řekla Hanáková s tím, že od pracovníků městského úřadu cítila obavy z toho, jestli mohou něco prozradit.

„Jako občané ale máme podle zákona právo na informace. Úřad by měl být otevřený a transparentní, zvlášť když jeho zájmy jsou zájmy obyvatel,“ zdůraznila Hanáková.

Podle holešovského starosty Zdeňka Janalíka budou informace nejprve předány zastupitelům. „Naše posudky jsou zatím v rovině úvah, nemáme nic relevantního,“ zapíral Janalík.

Ani předseda komise životního prostředí se však k dokumentu zatím neměl šanci dostat. „Prý existuje asi šest vyhotovení studie, ale teď už není k mání ani jedna. Zarážející je i to, že se dokument nenachází na odboru životního prostředí,“ vyjádřil se předseda Josef Bartošek.

Nejpravděpodobnějším dů­ vodem bude asi ten, že dokument s názvem Vliv projektovaného výrobního závodu Mitas na vodní zdroje v Holešově a Všetulích, který byl vypracován jedním z hydrologeologů na konci loňského roku, vyšel negativně.

Je to prý proti přírodě i zákonům

Podle důvěryhodného zdroje Deníku, který si ovšem nepřál být uveden, totiž zmíněná továrna ve Strategické průmyslové zóně Holešov být nesmí. A to z pohledu přírodních poměrů i legislativy. Desítky tun benzínu, který Mitas emituje, by se totiž podle odborníka s deštěm určitě dostaly do půdy, kde by znehodnotily podzemní vodu. To je nepřijatelné především proto, že podzemní voda do poslední kapky zásobuje vodárenské studně.

Ani z hlediska legislativy podle umístění závodu Mitasu v zóně není možné. Vodní zákon totiž doznal určitých změn a ochranná pásma zdrojů vod se stala veřejným zájmem. Jednoznačně tedy platí, že má přednost před ostatní činností.

Společnost Mitas se však hájí tím, že se zasazuje o zdravé životní prostředí.

„Můžeme dlouhodobě podnikat pouze v souladu s okolím,“ podotkl před časem v rozhovoru v Deníku ředitel otrokovického a zlínského závodu Josef Křemeček.