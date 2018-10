Místostarostka: Lidé mají strach, nepouští děti ven

V aktuální sezoně hokejový klub PSG Berani Zlín slaví 90 let od vzniku sportu ve městě. Regionální Deník ve spolupráci s hokejovým klubem PSG Berani Zlín nabízí možnost zapojit se do hlasování, která zlínská osobnost by měla mít dres pod stropem Zimního stadionu Luďka Čajky.