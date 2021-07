Andrej Babiš se na úvod dnešní návštěvy kraje nejprve ve Zlíně sešel s hejtmanem Radimem Holišem (ANO). Do vrbětického areálu pak v jeho doprovodu dorazil v poledne. Tady se také setkal se starosty a zástupci okolních obcí dotčených v roce 2014 výbuchy.

„Areál jsem navštívil po delším čase. Byl jsem tam v listopadu 2014, tehdy jako ministr financí. Ministerstvo obrany nikdy nemělo pronajímat ty objekty soukromým firmám,“ řekl Babiš později novinářům na brífinku ve Slavičíně.

Lidé, obce a kraj dostanou 700 milionů

Počátkem týdne vláda podpořila poslanecký návrh zákona, podle kterého mají být lidé z dotčených obcí, obce samotné i kraj odškodněni. „S velkým odstupem sedmi let jsme rozhodli o odškodnění ve výši 700 milionů korun. Z toho 350 milionů dostanou občané podle nějakých kritérií a 350 milionů je určeno pro obce a pro kraj,“ připomněl dnes premiér.

Návrh zákona počítá s rozdělením peněz mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipovou, Vlachovice a Slavičín a jejich obyvatele.

„Já jsem ráno mluvil s předsedou sněmovny (Radkem) Vondráčkem (ANO). Třicátého července bude mimořádná schůze ohledně důchodů, tak mne informoval, že by tento zákon mohl být schválen právě v tento den,“ řekl Babiš.

Se starosty dnes mluvil i o budoucnosti areálu ve Vrběticích, kde v několika objektech stále působí státní Vojenský technický ústav. Kolem nich by mělo podle Babiše vzniknout kilometrové ochranné pásmo a mimo ně, ve zbývající části areálu, by hospodařily Vojenské lesy a statky.

„Už by tam neměl být skladován vojenský materiál, ty objekty by měly být sanovány a mělo by se to stát spíš lesoparkem, aby tam mohly chodit rodiny, aby tam bylo zázemí pro děti,“ myslí si předseda vlády.

Průzkum spolkne 100 milionů

Starostové okolních obcí chtějí, aby armáda také odstranila zbytky plotu, které se ještě na místě nachází. Podle premiéra bude také třeba hloubkový průzkum území.

„Nedá se vyloučit, že je tam pod povrchem ještě nějaká munice,“ vysvětlil Babiš. Průzkum podle něj přijde na sto milionů korun a měla by se o něj postarat státní nikoliv soukromá firma.

Starosta Slavičína Tomáš Chmela si dovede představit, že vrbětický areál bude do budoucna sloužit i pro rekreaci obyvatel. „Je to krásný lesnatý komplex. A částečně některé budovy zůstanou využité pro vojenské účely – pro výzkumný ústav, který tam už nyní má své provozy,“ souzní s premiérem Chmela.

Vítá i vládní podporu zákonu, který má přinést místním lidem, obcím i kraji odškodnění. „Myslím si, že to mohlo být dříve, nicméně jsme rádi i za to, že je to teď,“ těší starostu. Podle něj je těžké přesně stanovit konkrétní škody.

„Byly uzavřené cesty, poškozený majetek, lesy… Co se dá těžko vyčíslit je psychologická újma. Jednoznačně vyčíslitelné jsou ale ty statisíce až miliony kilometrů najezděných objížďkami. Například naše charita, která v oblasti působí, najezdila snad o dvě stě tisíc kilometrů více,“ uvedl Chmela.

Peníze, které připadnou Zlínskému kraji, půjdou podle hejtmana Radima Holiše primárně na náhrady škod vzniklých při zásahu. „Největší problémy máme na komunikacích třetí třídy, kde už teď víme, že je to v řádech desítek milionů korun,“ uvedl hejtman. Silnice v areálu a okolí poškodila těžká technika záchranářů i nákladní vozy odvážející munici.