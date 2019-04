Palce jí držela nejen rodina, ale na semifinále za ní dokonce přijeli i její spolužáci.

„Obdivuji je, že sem dorazili. Mám je moc ráda,“ netajila dojetí sympatická vítězka.

Do soutěže ji prý chtěla přihlásit její maminka, nakonec tak ale učinila sama. V budoucnu by se ráda věnovala tancování a možná právě i modelingu. A co pro ni bylo nejnáročnější ze všech disciplín?

„Možná tak trochu rozhovor s porotou. Ale všechno jsem si užívala,“ dodala Nikola Saňáková.

Ve zlínském Hotelu Baltaci Atrium se v sobotu 13. dubna konalo krajské semifinále soutěže Miss Opravdová krása. Vítězkou letošního ročníku se stala Nikola Saňáková s číslem 8 (sedící uprostřed). Vyhlášena byla na galavečeru i vítězka internetové soutěže 1. Vicemiss Miss Sympatie 2019 pro Zlínský kraj, kde o vítězce Eleně Nedoklanove (číslo 7, která stojí vpravo vedle Miss OK) rozhodovala široká veřejnost. Titul 2. Vicemiss Miss OK 2019 Zlínský kraj obhájila před porotou Adriana Vrágová (číslo 5, stojí vlevo vedle Miss OK).

Elenu potrápilo spíchnutí šatů

Vyhlášena byla na galavečeru i vítězka internetové soutěže 1. Vicemiss Miss Sympatie 2019 pro Zlínský kraj – Elena Nedoklanova. Rozhodovala o ní široká veřejnost. Studentka kroměřížské střední pedagogické školy chce být učitelkou v mateřské škole, ráda by ale nadále zůstala i u modelingu.

Disciplínou, která Elenu potrápila, bylo spíchnutí šatů z netkaného textilu během asi dvaceti minut.

„To byla katastrofa. Říkala jsem si, že to nezvládnu, ale nějak to nakonec šlo. Ve volné disciplíně jsem zpívala s kytarou a kelímkem. Kytaru jsem myslím moc nezvládla, ale snad se to i tak líbilo,“ usmívala se Elena Nedoklanova.

Adriana si soutěž užívala

Titul 2. Vicemiss Miss OK 2019 Zlínský kraj získala před porotou Adriana Vrágová.

„Děkuji moc všem, co mě podporovali, co mi věřili. Myslela jsem, že budu nervózní, ale za celou dobu jsem si to nesmírně užívala a jsem ráda, že jsem tuto zkušenost mohla získat,“ zhodnotila Adriana Vrágová. V rozpacích byla trošku kvůli šatům, které dostala od návrháře.

„Zato promenáda v plavkách mi vůbec strašná nepřišla,“ dodala.

Semifinálovým večerem provázeli moderátoři Eva Decastelo s Petrem Šimkem. Ředitel soutěže Roman Štěpánek hodnotí druhý ročník soutěže ve Zlínském kraji jako úspěšný.

„Loni se přihlásilo dvanáct dívek, letos kolem třiceti. Některé ale nakonec nezískaly třeba odvahu dostavit se na casting, takže ve finále jsme vybírali ze sedmnácti. Coby prezident soutěže, který je s dívkami od začátku do konce, si musím odpustit nějaké favoritky. Z pohledu porotce se na ně dívám až na galavečeru. Ten se bude konat 1. června na zámku v Mikulově,“ uvedl Roman Štěpánek.