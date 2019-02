Kroměříž – Ušetřit peníze, zmírnit výdaje: přesně na toto se nyní zaměřuje Národní památkový ústav Kroměříž (NPÚ).V ohrožení je tak prozatím kroměřížská biskupská mincovna. O jejím uzavření či omezení provozu totiž úřad vyjednává s dotčenými stranami.

Peníze. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

„V rámci vládních škrtů musíme snížit naše provozní a personální náklady. Zvažujeme proto, zda přistoupit k uzavření provozu mincovny. Nynější doba je poměrně tvrdá,“ posteskl si pro Deník kastelán Arcibiskupského zámku Kroměříž Martin Krčma.

O zmíněném záměru jedná NPÚ s Českou numismatickou společností, která má objekt mincovny v pronájmu.„Chceme najít společné řešení. Je možné, že provoz zůstane zachován a omezíme jen sezonu,“ řekl kastelán.

Zařízení je veřejnosti přístupné od května do září, a nabízí mimo jiné stálou expozici věnovanou historii mincovnictví olomouckých biskupů, dále pak i prodej suvenýrů.„Vím, že se památkový úřad snaží stávající provoz zařízení přerušit či úplně omezit. Vnímáme to s obavami, byla by to velká škoda. Mincovna je v Kroměříži mimořádným a vzácným objektem, mnoho takových výjimečných tady není,“ povzdechl si předseda kroměřížské pobočky České numismatické společnosti Jan Videman.

S mincovnou mají památkáři i další plány. „Rádi bychom obnovili průchod se sousední budovou, kterou je galerie Orlovna. Veřejnosti by tak odpadlo složité venkovní přecházení z jedné budovy do druhé,“ přiblížil plán zámecký kastelán Martin Krčma.To by v Orlovně uvítali. „Bylo by to jednodušší. Získali bychom také sociální zařízení,“ zhodnotil předseda Občanského sdružení galerie Orlovna Jiří Antoš.„V plánu je i vznik nové výstavní místnosti z vedlejší budovy, která sloužila jako vodárna,“ doplnil.