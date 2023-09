Společnost Unimex Group loni v srpnu podala k Okresnímu soudu ve Zlíně žalobu na kraj za údajné porušení podmínek kupní smlouvy z roku 2020. Důvodem bylo prodloužení investičního záměru na stavbu Nové krajské Baťovy nemocnice do roku 2040. To měla Unimex Group dané v podmínkách smlouvy, když prodala kraji pozemek o 942 metrech čtverečních za 1,554 milionu korun.

Seznamte se s obrem Jackem. Nový slon africký doputoval do zlínské zoo

Podle hejtmana a právních zástupců kraje se nedalo z předběžného pohledu soudu usuzovat na to, že by kraj mohl spor vyhrát. Tím by hejtmanství nejen přišlo o pozemek, ale také by muselo zaplatiti smluvní pokutu ve výši 10 milionů korun a náhradu škody.

„Díky mimosoudní dohodě jsme předešli vysokým sankcím, které kraji hrozily a vyplývaly z kupní smlouvy uzavřené mým předchůdcem. To jsme nemohli připustit, a proto jsme celou dobu usilovali o smírné a mimosoudní řešení celé situace,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.

10 milionů za blokační pozemek

„Znalci vyčíslili aktuální cenu pozemku v místě a čase obvyklém na tři miliony korun s tím, že jde strategické místo a takzvaný blokační pozemek, jehož tržní hodnota může být několikanásobně vyšší. Pro kraj je desetimilionové vyrovnání velmi výhodným řešením, v podstatě jde o investici do majetku kraje, který bude dál nabývat na hodnotě,“ uzavřel hejtman.