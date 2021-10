Chilli je uhranulo už před mnoha lety. „Já jsem měl ostrý vždycky rád. Díky zaměstnání jsem se navíc mohl dostat do světa a zkusit něco nového. Třeba v Brazílii jsem vyzkoušel nehorázný pecky. V té době byly ale na českém trhu tak akorát kozí rohy. Tak jsem si něco přivezl a začal si chilli papričky pěstovat sám,“ začíná vyprávět Roman Javořík, který se pěstování chilli věnuje asi patnáct let.

Podobně se k tomuto koníčku dostal i jeho kolega Viktor Komadel. „Pracoval jsem nějakou dobu v Londýně, odkud jsem si později začal přivážet papričky a tady si je zasadil. Později jsem začal hledat informace, jakým způsobem je pěstovat. A tak jsem se seznámil tady s kolegou,“ popisuje Komadel, který se o chilli papričky zajímá od roku 2011.

Chilliády nebo čatní

Jejich výrobky mohli ochutnat třeba návštěvníci kroměřížských farmářských trhů. Ve svém stánku nabízeli nejrůznější chilliády – tedy ovocné marmelády s chilli, čatní, chilli omáčky nebo křížaly s chilli.

„Na výrobu marmelád a podobných věcí používáme hodně pálivé papričky, abychom jich tam nemuseli dávat tolik. Dáme jich jen pár a víme, že to bude tak akorát. Kdybychom dávali slabší, tak jich musíme použít více a jejich chuť by potom přebila to ovoce jako takové,“ vysvětluje Komadel.

Pálivost papriček udává takzvaná Scovilleova stupnice. „Do marmelád dáváme papričky, které mají okolo 700 až 800 tisíc jednotek. Což už je docela dost. Běžně lidé, kteří jsou zvyklí jíst občas něco pálivého zvládnou okolo 300 tisíc jednotek. Sice brečí, ale není to žádná katastrofa,“ usmívá se Komadel.

Žopský vypalovák

Produkty z chilli vyrábějí společně s dalšími nadšenci. „Jsme parta kamarádů z celé republiky a každý z nás dělá něco svého. Všechno ale vyrábíme primárně na náš festival, který každoročně pořádáme. Tady na trzích už vlastně jen doprodáváme, co nám zůstalo,“ vysvětluje Javořík.

Výtěžek z akce s příznačným názvem Žopský vypalovák pak každoročně putuje do dětské lesní školky v Žopech. „Děláme to pro dobrou věc. Ponecháváme si jen náklady. Zbytek toho, co se vydělá pak putuje právě do téhle školky. Naposled jsme vybrali sto tisíc. Když jsme na druhý den předávali holkám poukaz, tak brečely. Bylo to dojemné,“ vypráví Javořík.

148 druhů papriček

Všechno se snaží vyrábět ze svých vlastních rostlin. „Kupujeme semínka, ať máme čistou genetiku, ale samotné pěstování je jen na nás. Jelikož bydlím v bytě, tak mám rostliny na balkóně. Původně jich bylo asi čtrnáct, ale navzájem si stínily, takže jsem to zredukoval na nějakých pět nebo šest rostlin,“ říká Komadel.

„Já je pěstuju ve skleníku, v kyblících a záhoně. Letos mám 148 druhů. Sázím od každého druhu jednu rostlinu, nedávám jich třeba pět od jednoho druhu. Dám jednu a když vyroste, tak vyroste. Když ne, tak prostě ne. Každopádně mám teď 148 rostlin,“ usmívá se Javořík.

Peklo na jazyku

Oba dva už vyzkoušeli nepřeberné množství chilli papriček. Nejde se proto nezeptat, jakou nejpálivější ochutnali.

„Stále oficiálně platí, že nejpálivější je Carolina Reaper, která má přes 2 miliony jednotek. Pak jsou nějaký fejky, který mají mít přes tři miliony, ale to není dokázané. Není to ani v Guinessovce. Já osobně jsem na soutěži zkoušel chilli extrakt, který měl šest milionů a čtyři sta tisíc jednotek. A otevřeně přiznám, že to bylo peklo,“ směje se Javořík.

Každý člověk ale vydrží něco jiného. „Já mám rád hodně pálivý jídla. Zastavil jsem se ale někde na jednom milionu a tři sta tisících jednotek. Ty papričky byly chuťově výborný, ale víc už bych asi nepotřeboval vyzkoušet. Asi bych se hecnul i na víc, ale vím, že po nějakých sedmi sekundách prostě přijde peklo,“ uzavírá s úsměvem na tváři Komadel.