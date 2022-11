Prožil jsem celý život s uměním a vím, že nejhorší umění je to, které se nechá podporovat státem. To platí stále a všude. Mocní tohoto světa se často snažili podřídit umění svým záměrům. Naštěstí se jim to povedlo málokdy. Jsem přesvědčen, že umění má být trochu otloukánkem a ti umělci, co to otloukání vydrží, dávají silnou výpověď…

Před několika dny tomu bylo 30 let od založení Galerie Joži Uprky v Praze a 10 let od umístnění Uprkovy stálé expozice v Uherském Hradišti. Za tu dobu, se mimo jiné tento svébytný umělec vrátil zpět na místo, které mu ještě za jeho života náleželo. Dnes je Uprka na trhu s výtvarným uměním znovu vyhledávaný autor a obrazy z nejlepšího období jeho tvorby dosahují značných částek. Máte pro to vysvětlení ?

V době globálních řešení si lidé začínají uvědomovat sílu regionu, toho co v něm vzniklo, co k němu patří, co ho charakterizuje a odlišuje. „Uměleckost“ jako taková je až sekundární. Věrnost kraji, tématu a tradici jsou hodnoty, které začínají opět platit.

Podívejte se: Výstava Žít jinak, která se uskutečnila v krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně na konci roku 2018:

V roce 2011-2012 se ve Valdštejnské jízdárně v Praze jak jistě víte, uskutečnila úspěšná Uprkova výstava k jeho 150. výročí narození, kterou organizovala Národní galerie pod Vaším vedením ve spolupráci s Nadací Moravské Slovácko. Proč se nyní Národní galerie, ale i jiné galerie, brání pokračovat v obdobných výstavách, které oslovují širokou odbornou i laickou veřejnost ? Není to tak trochu alibismus kurátorů a spíš sázka na jistotu, když tradičně dávají přednost jen tzv. osvědčeným autorům jako Kupka, Štyrský, Toyen, Filla, Čapek, Zrzavý a dalším českým a světovým velikánům? Přitom jen pojištění výstav těchto malířů vyčerpá zpravidla rozpočet galerii na celý rok. Nebylo by řešením v této době, kdy na nic nejsou peníze začít se věnovat více věcem z depozitářů ?

Autoři, které uvádíte (Kupka, Štýrský, Toyen …) jsou nepochybně vynikající a jejich výstavy mají smysl. Na druhé straně pořádání takových výstav hovoří také o lenosti kurátorů a organizátorů. Díla jsou většinou dobře podchycena, kunsthistoricky zpracovaná a mají zaručenou návštěvnost. Každý nový čin potřebuje spoustu práce a odvahy, do toho se lidem chce stále méně a méně. Když jsem vedl Národní galerii, snažil jsem se, aby mapovala naší uměleckou scénu v celé její šíři, která je obdivuhodná. Při svém příchodu do čela galerie jsem jistil, že chybí díla mnoha důležitých autorů a nikdo se nesnažil sbírky doplnit. Sklidil jsem za to nenávist většiny tzv. odborné veřejnosti. To mě nevadilo a svojí koncepční a obchodní politikou se mi podařilo získat do majetku Národní galerie nebývalé množství chybějících děl a to nejen z oblasti moderního umění. A umění z regionů bylo zcela na okraji zájmů.

Několikrát jste navštívil stálou expozici Joži Uprky v Uherském Hradišti, kde je mimo jiné i Vaší zásluhou jako bývalého ředitele Národní galerie v Praze vystaveno deset obrazů Uprky ze sbírky této ctihodné instituce. Jak se Vám líbí tento dlouhodobý projekt, který by měl být zachován pro další generace ? Máte nějaký vzkaz pro čtenáře Deníku ?

Galerii v Uherském Hradišti dobře znám. Nepochybně dává dostatek informací laickému i odbornému publiku. Líbilo by se mi, kdyby do ní vniklo více experimentálního větru, ale to je asi utopie, to nebývá u podobných institucí normální. Jsem přesvědčen, že existence tak rozsáhlé expozice přímo v regionu je nesmírně důležitá. Svědčí nejen o tom, že v místě vznikl kulturní fenomén, ale že si to současná populace uvědomuje a stará se o to. O vlastenectví se dnes nemluví. Vypadá to, že se za své rodiště stydíme. Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti jasně deklaruje, že místo a tradice našeho zrození jsou trvale zapsány v našich životech. Znovu chci zdůraznit, že v globálním světě se ztrácíme a tak domov bude mít větší a větší cenu. A to můžete chápat jako můj vzkaz vašim čtenářům.

Milan Knížák (* 19. dubna 1940 Plzeň) je český výtvarník, hudebník a performer, člen mezinárodního hnutí Fluxus. V letech 1990–1997 působil jako rektor Akademie výtvarných umění v Praze (AVU), od roku 1999 do května 2011 jako ředitel Národní galerie v Praze. V letech 1989–2015 byl vedoucím Ateliéru intermediální tvorby na AVU. Jeho aktivity zahrnují akce, výtvarné umění, architekturu, design, módu, básně, fotografie a hudbu.

Autor: Arnošt Bedrník