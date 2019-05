Svůj mandát v Evropském parlamentu obhájila ve víkendových volbách Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Na kandidátce dokonce, díky takzvanému kroužkování, přeskočila lídra lidovců Pavla Svobodu. Na půdě Evropského parlamentu čeká Šojdrovou druhé volební období. Michaela Šojdrová pochází z lékařské rodiny. Při její cestě životem ji podporuje manžel Ludvík. Má také dva dospělé syny, dvě vnoučata a třetí vnouče je na cestě.

Volby změnily osazenstvo českých europoslanců. Kteří vám budou chybět?

Určitě to bude Pavel Svoboda, který mi byl dobrým spolupracovníkem.

A na kterého nováčků se těšíte?

Rozhodně je to Saša Vondra.

Jaký je váš nadcházející program v nejbližších dnech? Odlétáte již do Bruselu?

Tento týden ještě zůstávám doma v České republice. Nechala jsem si od svého tatínka, lékaře, naordinovat klid. Přechodila jsem několik nemocí a teď se mi postupně všechno vrátilo, tak po kampani vypnu a budu chvíli odpočívat. Ale ne dlouho, zapojím se do několika místních aktivit. Jedu například do Hradiště otevírat výstavu a zavítám na Filmový festival do Zlína.

Máte dvě malé vnoučata. Navíc teď je třetí na cestě. Nemrzí vás, že je tolik neuvidíte?

Vždy je to něco za něco. Výhodou je, že už nejdu do neznáma, tak jak tomu bylo poprvé. Už vím, co je potřeba, co musím a naopak co je zbytečné. Práci si rozdělím a naplánuji tak, abych se mohla věnovat i vnoučatům. A určitě zbude čas i během prázdnin. Rozhodně to ale nebude na úkor mandátu, kterému se budu věnovat na sto procent. Nemám žádné jiné funkce a postranní aktivity, které by mě od práce odváděly a odčerpávaly mi energii.

Kde bydlíte, když přijedete do Bruselu?

Měla jsem v Bruselu pronajatý byt. Nyní budu muset hledat nový, který by byl dostupný a hlavně blízko parlamentu. Není to ovšem vůbec jednoduché. Navíc čím blíž budově parlamentu jste, tím je bydlení dražší. V minulém volebním období jsem měla dokonce dvoupokojový byt, který mohly využít i stážistky. Byla to dobrá zkušenost. Uvažuji o podobném řešení i nyní. Pobývám v Bruselu třeba tři noci v týdnu a mám pak pocit, že byt zůstává opuštěný. Přijde mi to jako obrovské plýtvání penězi. Díky stážistkám nebyl neustále prázdný.

S létáním tedy problémy nemáte?

Už jsem si zvykla. Dokonce teď dávám přednost i cestování vlakem před automobilem. Je to pohodlnější, méně vysilující. Navíc spoje z Prahy do Přerova, potažmo Hulína jsou výborné.

Co bude vaším hlavním posláním v následujících pěti letech?

Pokusím se stát členkou zemědělského výboru. Chci, aby drobní čeští zemědělci byli schopni konkurovat zahraničním. Abychom měli naše české, kvalitní, zdravé potraviny. Důležité je také téma zadržování vody v krajině. V neposlední řadě vzdělávání, to je moje celoživotní téma. Pořád říkám, že nejlepší investice je do vzdělávání.