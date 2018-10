Městští strážníci jsou připraveni na dušičky

Stavebnictví - Stavebnictví Ostatní stavební technici 20 450 Kč

Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu investiční referent/ka, technický pracovník/ce. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20450 kč, mzda max. 30750 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracoviště: v Kroměříži, v Olomouci nebo v Brně, (25 památkových objektů ve správě NPU - na území Moravy), - investiční referent, technický pracovník pro nemovité památkové objekty, zahrady a parky ve správě NPÚ, Termín nástupu: 1. 12. 2018, , - Pracovní náplň:, * bude koordinovat přípravu a realizaci investic v rámci obnovy a údržby nemovitého majetku - památkových objektů, včetně zahrad a parků ve správě NPU. Bude koordinovat finanční zajišťování investic, včetně podkladů pro jejich vyúčtování a také projektovou, technickou a provozní přípravu akcí, * bude zajišťovat podklady nutné k realizaci jednotlivých akcí zejména investiční záměry, studie proveditelnosti, podklady pro rozhodnutí související s řízením podle Stavebního zákona a Památkového zákona. Bude vypisovat výběrová řízení v rámci realizace akcí obnovy památkových objektů, zahrad a parků ve správě NPU, včetně kompletní přípravy jednotlivých výběrových řízení, * pro administraci veřejných zakázek bude zajišťovat uveřejňování relevantních informací povinně uveřejňovaných zadavatelem, * bude zpracovávat koncepce údržby a obnovy památkových objektů, zahrad a parků. Ve spolupráci s vedoucími správy objektů NPU - kastelány, bude stanovovat pořadí priorit jednotlivých akcí. Připravované akce bude konzultovat s příslušnými specialisty a projektanty při přípravě památkové obnovy objektů a historické zeleně, * bude zpracovávat žádosti o čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu případně z ostatních zdrojů v rámci vyhlášených grantů a projektů financovaných z EU, * bude provádět dozor nad realizací jednotlivých investičních akcí při obnově nemovitého majetku ve správě NPU, * investiční technik by měl mít základní znalosti o přípravě návrhů rozpočtu památkových objektů ve vlastnictví státu a ve správě NPU, ve vícezdrojovém financování, přípravě a administraci dotačních titulů, v oblasti zadávání a realizace veřejných zakázek a projektového řízení, , - Požadavky: VŠ vzdělání v oboru stavebnictví a příbuzné obory, praxe v oboru, zodpovědnost, samostatnost, flexibilita, organizační a komunikační schopnosti, smysl pro diskrétnost a profesní loajalitu, znalost českého jazyka, trestní bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na PC (Word, Excel aj.), zkušenost s elektronickou spisovou službou, znalost v oblasti zadávání a realizace veřejných zakázek a projektového řízení, znalost systému státní správy ČR a oboru památkové péče výhodou, - Nabízíme: platovou třídu 11 (platové zařazení dle zákona č.262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 340/2017 Sb., v platném znění), pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování, , - V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici na uvedenou adresu zašlete: strukturovaný profesní životopis s adresou, číslem telefonu a e-mailem, motivační dopis, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, Požadované podklady zašlete v zalepené obálce do 15.11.2018 do 10.00 hodin., Na obálku uveďte: "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - INVESTIČNÍ REFERENT - NEOTEVÍRAT", Adresa pro zaslání přihlášek do výběrového řízení: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž, Kontakt:, Mgr. Miroslav Lanc, lanc.miroslav@npu.cz, Ing. Klára Zábojníková zabojnikova.klara@npu.cz. Pracoviště: Národní památkový ústav - provozovna kroměříž, Sněmovní náměstí, č.p. 1, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Lanc, Zábojníková, .