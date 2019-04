Vážanská cihelna, která ukončila svůj provoz v 90. letech minulého století, je stále ožehavým tématem. Lidé i vedení města se od doby, kdy ustala těžba zeminy, museli několikrát potýkat se snahou majitele zavážet cihelnu látkami, které by mohly negativně působit na životní prostředí.

Již poměrně klidné vody nyní rozbouřilo vystoupení zastupitele Richarda Kremla na posledním zasedání zastupitelstva. Vedení města reagovalo na jeho interpelaci, směřovanou na starostu Jaroslava Němce, o několik dní později vydáním tiskové zprávy, v níž označuje Kremla za lháře.

Probíhají na kroměřížské radnici i několik měsíců po volbách žabomyší války mezi zastupiteli, nebo zde existuje reálný problém, na který Kreml upozornil? Přitom starosta Jaroslav Němec, který nyní nemůže Richardu Kremlovi přijít na jméno, byl do října jeho koaliční partner.

Mesenský nedodržuje hranice pozemku

Tématem sporu není v tomto případě zavážení cihelny nebezpečným a zdraví škodlivým materiálem, jak tomu obvykle bývá, ale zavážení pozemku, který je již několik měsíců ve vlastnictví města.

Richard Kreml uvedl, že radnice se o svůj majetek dostatečně nestará.

„Město by mělo pozemek ohraničit, aby dalo najevo, že nic podobného nebude trpět,“ řekl Kreml Deníku.

„Buldozer rozhrnuje zeminu do všech stran. Nicméně se ji pracovníci snaží natlačit na okraj pozemku pana Igora Mesenského a okraj pozemku města Kroměříže,“ vysvětlil záležitost Kreml.

Podle jeho slov však buldozer zajíždí tak daleko, že zemina padá až za hranici mezi parcelami na městskou část. Kroměříž přitom právě kvůli omezení zavážení cihelny odkoupila v loňském roce od dvou majitelů pozemek o celkové výměře téměř 8000 metrů čtverečních a k tomu i dva menší o celkové rozloze 300 metrů čtverečních.

Vystoupení Kremla ohledně údajného zavážení pozemku se podle vedení města nezakládá na pravdě a je pouze snahou o zviditelnění se.

Je to absurdní, brání se Kreml

Samotnému Kremlovi se způsob komunikace radnice nelíbí.

„Je mi líto, že jsme se dostali do fáze, kdy jsem prostřednictvím tiskové zprávy označován za lháře. Místo toho, aby tazatel prověřil mé výtky a připomínky, se urazí a řekne, že si vymýšlím. Vše jenom proto, že si sbírám nějaké plusové body. Teď, tři roky před volbami. Je to absurdní,“ nechápal osočení zastupitel.

„Nezbývá mi nic jiného než se tam zastavit s geodetem a vše prověřit sám, abych prokázal svou pravdu,“ nechal se slyšet Kreml.

Do areálu bývalé vážanské cihelny se zastupitel chystá dnes. Zástupci města byli, podle informací Deníku, v cihelně před dvěma dny. Tedy až poté, co vydali onu zmiňovanou tiskovou zprávu. Potvrdil to i radniční mluvčí Jan Vondrášek, který však upozornil, že se jedná o zcela běžnou záležitost.

„Pravidelně se tam chodí podívat zástupci odboru životního prostředí či vedení města. Návštěva neměla nic společného s vystoupením pana Kremla na zastupitelstvu,“ vysvětlil mluvčí.

Starosta: Kreml pouze kritizuje

Starosta města Jaroslav Němec sdělil, že Kreml šíří poplašnou zprávu.

„Nic z toho, co uvedl (Richard Kreml, pozn. redakce) se nezakládá na pravdě, pozemek města zavážen není. Jsou to nehorázné lži, kterými pan Kreml jen děsí lidi. Považuji jeho chování za velmi nezodpovědné,“ ohradil se Němec.

„Město Kroměříž bude díky nákupu pozemku vždy účastníkem řízení, která se povedou ohledně možného zavážení cihelny. Vedení města bude vždy hájit zájmy občanů tak, jak jsme to činili doposud. Mimo jiné právě i návrhem koupě zmiňovaného pozemku,“ ujistil občany starosta.

„V zastupitelstvu je pan Kreml třetí volební období, nikdy nevyužil příležitosti jít na radnici a pracovat pro občany. Jednodušší je vždy kritizovat a bourat než stavět. Je to jeho právo, pokud u toho ale nebude používat lži, jako tomu je u údajného zavážení městského pozemku,“ rozlítil se starosta Jaroslav Němec.