Městské "jesle" mají stále volná místa

Město Kroměříž začalo od nového roku provozovat dětskou skupinu. Jedná se o jistou formu jeslí, která je v tomto případě určená dětem od jednoho do tří let věku. Vedení radnice se rozhodlo pro otevření dětské skupiny poté, co o její zřízení projevili lidé zájem prostřednictvím ankety.

Mikrojesle. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Karásek

Kapacita skupiny však ještě není pro všechny dny zcela zaplněna. Přitom zájem ze strany rodičů podle radnice převyšoval kapacitu. Některé nakonec mohla odradit cena, která je o něco vyšší, než byla část rodičů ochotna akceptovat. Rodiče, kteří i přesto své dítě do dětské skupiny umístili, jsou spokojeni. Dokazují to i slova Renaty Studencové, maminky holčičky, která dochází do dětské skupiny pětkrát týdně. „Jsme velice spokojení. Teď o víkendu dcera neustále vzpomínala tetu tak ona říká paním učitelkám. Vždy se sem těší," říká Studencová. Pečovatelky vychovatelky děti chválí. Dělají podle nich velké pokroky. „Velice rychle si zvykly na režim, který zde panuje. Už se rozloučí s rodiči, nepláčou, zamávají jim a sami běží do třídy. Pokrok je viditelný," říká pečovatelka Romana Bradáčová. „Děti se budou následně lépe adaptovat při příchodu do školky. Ve školce už si nebudou muset tolik zvykat. Ten režim je tam velmi podobný," pokračuje Bradáčová. Na režim si postupně zvykají všechny děti. Dokonce i to nejmenší, které má pouhý jeden rok a jeden měsíc. „13 měsíční holčička k nám chodí sice jen dva dny v týdnu a pouze na půl dne, ale již zapadla do kolektivu," povídá Bradáčová. Ve dvojici si hrát nedovedou Její kolegyně Pavla Husárková má zkušenosti také s dětmi z mateřské školky. „Děti se od sebe samozřejmě liší věkovými zvláštnostmi. Tady máme spíše batolata. Ta mají svou hlavu. Stále si hrají samostatně, ještě nerespektují pravidla. Musí si na ně zvykat. Prokládám výuku básničkami. Vezmu kytaru, zahrajeme písničku. Není to přesně řízené jako v mateřské škole. Hra ve dvojici pro ně ještě není," říká Pavla Husárková. „I pro mě je to nové, učíme se za pochodu. Ale jsme spokojení. Já už i doma říkám bum a hačí," přiznává Husárková. Zhodnocení projektu za půl roku Dětská skupina vznikla při Mateřské školce Mánesova v Kroměříži. „Tím , že je v prostorách MŠ, zajišťuje dětem optimální prostory jak z hlediska velikosti třídy , tak i z pohledu hygieny a bezpečnosti. Stavební úpravy, které jsme museli provést, byly jen minimální. Snižovali jsme například umyvadla tak, aby na ně děti dosáhly," říká ředitelka MŠ Mánesova Martina Luběnová. Děti mohou z dětské skupiny následně přejít kontinuálně do mateřské školky Mánesova. „Od některých rodičů už mám informaci, že jejich děti půjdou do mateřské školky, která je blíž jejich bydlišti," míní Luběnová. „Ale třeba si to ještě rozmyslí," usmívá se. Místostarostka města Daniela Hebnarová, která v minulém týdnu navštívila prostory dětské skupiny, se dohodla s ředitelkou Luběnovou, že úspěch projektu obě strany vyhodnotí po skončení školního roku v červenci. „Dětská skupina zatím funguje jen pár dnů. Už nyní vidím jisté pokroky. Děti se nebojí, líbí se jim u nás. Ale na konkrétní hodnocení je ještě stále brzy," uzavírá ředitelka.

Autor: Jakub Omelka