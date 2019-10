Jejím hlavním posláním je pomoci rodičům sladit pracovní a rodinný život. Dětská skupina by měla začít fungovat v lednu, tak jak bylo původně avizováno.

Nic na tom nezmění ani chystaná novela zákona. Ta by mimo jiné měla dětskou skupinu opět přejmenovat na jesle. Ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s ministryní Janou Maláčovou (ČSSD) je totiž toho názoru, že název jesle je pro občany více srozumitelnější.

Novela zákona neohrozí start fungování jeslí

„Nevíme, co přesně novela zákona přinese. Rozhodně to však neohrozí náš původní záměr tuto službu našim občanům poskytnout. Lidé o dětskou skupinu projevili zájem,“ pokračuje místostarostka Daniela Hebnarová.

„Na případnou novelu zákona budeme samozřejmě muset reagovat, ale nyní nechceme počátek fungování dětské skupiny posunovat,“ řekla Hebnarová.

Jak moc změní reforma zákona současné fungování dětské skupiny však není jasné. U současné varianty – dětské skupiny – jsou pravidla uvolněnější než tomu bylo v případě jeslí. „Dnes například není nutná přítomnost zdravotní sestry,“ vzpomíná Daniela Hebnarová.

Služba bude dražší

„Podařilo se nám navíc obdržet dotaci, která nám s možností provozování dětské skupiny výrazně pomůže,“ řekla místostarostka.

Rodiče se i přesto musí připravit, že měsíční poplatek za dětskou skupinu bude vyšší, než bylo původně plánováno.

„Cena se bude více blížit k té, kterou platí rodiče v dětské skupině provozované Mateřským centrem Klubíčko Kroměříž. Hovoříme tedy v řádech tisíc, nikoliv stovek korun,“ přiznala Daniela Hebnarová.

Rozhodnutí považuje za správné také z toho důvodu, že si nechtějí navzájem s Mateřským centrem konkurovat.

Cena služby by se však do budoucna mohla změnit. Pokud se podaří protlačit návrh ministryně Jany Maláčové, měl by stát v budoucnu dotovat jedno místo v jeslích částkou až pět tisíc korun.

„Ukazuje se, že dostupnost předškolní péče zvyšuje ochotu lidí mít dítě. Takže já to vidím jako zásadní téma jak z pohledu rodičů a jejich možností sladit svůj pracovní a rodinný život, tak z hlediska podpory porodnosti,“ říká Jana Maláčová.

Stát přispěje miliardou korun

Jesle by se měly týkat dětí do tří let věku včetně. V současnosti funguje po celé republice tisíc dětských skupin, ve kterých se pečuje o zhruba 16 tisíc dětí od jednoho roku.

„Pokud by stát skutečně přispíval pěti tisíci korunami měsíčně na jedno místo, znamenalo by to v ročním rozpočtu náklady necelou jednu miliardu korun. Díky vyšším příjmům pracujících rodičů by však stát na odvodech získal více jak 1,1 miliardy korun a to je podle nás velmi střízlivý odhad,“ tvrdí ministryně Jana Maláčová.

Přístup Ministerstva práce a sociálních věcí vítá také místostarostka Daniela Hebnarová.

„Myslím, že to je velmi dobrý počin v rámci rodinné politiky státu,“ pochvaluje si krok ministerstva Daniela Hebnarová.

„V současnosti se však musíme držet aktuálních podmínek. Dětskou skupinu otevřeme a uvidíme, jak se nám osvědčí. Z prvotních informací na internetu však máme velmi dobrý pocit,“ potvrzuje Hebnarová.