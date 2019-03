„Dětské skupiny mohou pomoci rodičům ve slaďování rodinného a pracovního života, a to i díky provozní době přizpůsobené potřebám rodičů,“ míní Hebnarová.

Dětské skupiny v Kroměříže sice fungují, avšak jejich kapacita je naplněna. Zřizují je soukromí provozovatelé. Předběžně město však zjišťuje, zda by byl vůbec případný zájem, a to formou ankety, do které se lidé mohou zapojit na internetových stránkách radnice www.mesto-kromeriz.cz.

Mimo zájmu mohou lidé v anketě vyjádřit i to kolik by případně byli ochotni za pobyt dítěte zaplatit, na kolik dnů v týdnu by dítě do dětské skupiny dávali a v jakém roce by jej chtěli do ní umístit.

Podle výsledků ankety se posléze rozhodnou, zda má zřízení smysl.

„Pokud ano, začneme se zabývat tím, kde by fungovala a od jakého data. I s ohledem na zvolený věk dětí, od jednoho roku do tří let, je zřejmé, že dětská skupina by nekonkurovala mateřským školám,“ uzavřela Hebnarová.