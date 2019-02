„Původně jsme se do objemu dotačního titulu nevlezli. Skončili jsme jako první pod čarou ze všech žadatelů,“ uvedl starosta města Kroměříže Jaroslav Němec. Začátkem roku 2019 však došlo k přerozdělení peněz. Dotační titul byl navýšen o 80 milionů korun a Kroměříž se kýžené dotace dočkala.

„Byli jsme informováni, že pokud ještě chceme, bude naší žádosti vyhověno v plné výši,“ pokračoval starosta.

„Rada města pak na mimořádném zasedání schválila, že město peníze přijme,“ nechal se slyšet radniční mluvčí Jan Vondrášek.

Dotace ve výši více než 50 milionů korun je jednou z největších, kterou Kroměříž v posledních letech získala. Celkové náklady jsou však stanoveny na zhruba 115 milionů korun. Zhruba jedna polovina přiteče prostřednictvím zmíněné dotace. Ale je nutné dodat, že na dalších 55 milionů není možné žádat dotaci.

Jedná se totiž o takzvané nezpůsobilé výdaje, tedy práce. Jde třeba o sanaci palivových nádrží, které dříve využívala armáda.



Po dokončení by měl parkovací dům zlepšit dopravní situaci ve městě a zároveň poskytnout zhruba 150 parkovacích míst. Jeho výstavba patří mezi největší investiční aktivity města v tomto volebním období.



Pozemky, na kterých má parkovací dům vyrůst, získalo město v roce 2017 za 15 milionů korun. Společně s nimi tehdy připadla do vlastnictví města také budova někdejší okresní vojenské správy. I se stavbou má město do budoucna plány.

„Vedení Kroměříže plánuje objekt přestavět na startovací byty pro mladé lidi a na byty pro seniory. Mělo jich být hned několik desítek,“ prozradil další plány s nevyužitou budovou Vondrášek.



„Nyní musíme připravit veškerá potřebná povolení, abychom splnili podmínky pro dotaci. Pokud vše půjde dobře, rádi bychom do konce letošního roku vybrali zhotovitele a v ideálním případě i zahájili stavební práce,“ dodal na závěr starosta Jaroslav Němec.