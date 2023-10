Kroměříž chystá úpravu křižovatky u Lidlu. Změní se napojení Březinovy ulice

Kroměřížská radnice nechá upravit napojení Březinovy ulice na kruhový objezd ve Velehradské ulici. Práce za zhruba 300 tisíc spočívají v rozšíření části silnice a upravení napojovacího oblouku ze silnice na kruhový objezd. Úprava by tak měla cyklistům usnadnit vjezd z Březinovy ulice do Velehradské. Hotovo by podle radnice mělo být do konce listopadu.

Vjezd z Březinovy ulice do Velehradské čeká úprava. | Video: Dominik Pohludka