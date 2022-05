První med už o uplynulém víkendu vytáčeli ve zlínském včelařství Míša. „Máme pěkných devět kilo na včelstvo. Ale nutno přiznat, že je to z našeho stanoviště v Pohořelicích, které je opravdu stanovištěm snů,“ popsala místní včelařka Alena Stašková.

Zároveň sdělila, že by letošní produkce medu mohla být lepší, než vloni.

„Loňský rok byl šílený. Byli jsme teď kontrolovat i další stanoviště, kde jsme mysleli, že budeme vytáčet med až za 14 dní, ale nakonec to musíme udělat už teď. Takže zatím je to velmi dobré,“ dodala včelařka.

I přes slibně vypadající úrodu však očekává, že bude muset navýšit cenu.

Majáles roztančil park před Baťovou vilou. Podívejte se

„Ačkoli by mohlo být medu dost, tak to zvažujeme. Aktuálně ještě pořád prodáváme kilo za 220 korun, ale přemýšlíme, že to zvedneme na 250 korun. Zdražila nám nafta, léčiva i cukr – prostě úplně všechno, tudíž musíme zdražit i my,“ vysvětlila Stašková.

Kolik budou mít letos medu, si zatím netroufají odhadovat v Uherském Brodě. Případné zdražení závisí však právě na tom, kolik medu nakonec vyprodukují.

„Záleží jaké bude v příštích dnech počasí. Pokud se ochladí, nebo některé dny proprší, bude medu méně a zdražíme. Počítám, že bychom šli nahoru tak o deset korun,“ vysvětlil včelař Stanislav Sedlák s tím, že aktuálně prodává kilo medu za 200 korun.

Přijdou včelaři o zákazníky?

Podobně to zatím vidí i včelař Milan Štefek z Kroměříže, který očekává, že medu bude obdobně jako v předchozích letech.

„Člověk neví, kolik nakonec vyprodukuje, ale zdražovat se bude nejspíš všude. Loni jsme třeba kupovali sklenice za pět korun, dnes stojí osm. Cukr býval v akci za devět korun, dneska je v akci za 15 korun,“ řekl Štefek, který vloni prodával kilo medu za 170 korun.

Zároveň dodal, že zdražením nejspíš včelaři přijdou o zákazníky.

Nový Lidl v Malenovicích otevře na podzim

„Med je něco, co si spousta lidí dokáže odpustit, když nebudou mít peníze. Vždycky to je tak, že první na čem se začíná šetřit, jsou potraviny. Takže si lidé čaj osladí raději cukrem, který stojí jen pár korun,“ předpovídá včelař.

Se Štefkem souhlasí i Stanislav Sedlák, podle kterého by kilo medu muselo stát 250 až 270 korun, aby se včelař mohl živit jeho produkcí.

„Ale nemyslím si, že by lidé takové peníze za med byli ochotní zaplatit. Všechno teď jde nahoru a každý něco omezí. A med je zrovna jeden z těch produktů, který lidé nutně nepotřebují,“ dodal Sedlák.

Česko je soběstačné

Podle Jarmily Machové, předsedkyně Českého svazu včelařů, by se však při prodeji medu ze dvora neměla inflace příliš promítnout.

„Je to něco jiného, než když jdete v Praze na tržiště a tam si nasadíte cenu na 230 korun za kilo. Jsou to úplně jiné zákonitosti a já se domnívám, že prodeje medu přímo ze dvora se inflace příliš nedotkne,“ řekla Machová s tím, že se situací na českém trhu by neměla zamíchat ani válka na Ukrajině, která je jedním z největších vývozců medu na světě.

„Nějaký dovoz medu z Ukrajiny tady v minulosti byl, ale na druhou stranu se i hodně medu naopak vyvezlo do zahraničí, takže se to tak nějak vyrovnalo,“ dodala Jarmila Machová.

Česko je podle ní v produkci medu soběstačné.

„Vyprodukujeme obvykle kolem sedmi až deseti tisíc tun medu za rok. S tím, že je nás přes deset milionů obyvatel a průměrná spotřeba je jedno kilo medu ročně. Takže to vychází, že jsme soběstační,“ uzavřela Machová.