Svátek všech milovníků rockové hudby doslova klepe na dveře. Mezinárodní rockový open-air festival Masters of Rock si za uplynulá léta poctivě vybudoval pozici jedné z největších a nejoblíbenějších kulturních akcí u nás. Letos se od 13. do 16. července uskuteční už 19. ročník. A opět nemůže být nikde jinde, než v důvěrně známém a oblíbeném prostředí likérky R. Jelínek ve Vizovicích.

A na jaké novinky se mohou letos návštěvníci těšit?

„Oproti loňskému ročníku návštěvníci festivalu uvnitř areálu moc změn neuvidí. Jeho členění zůstává stejné. Jen prezentace partnerů festivalu doznají změn a modifikací,“ říká Jiří Daron, ředitel agentury Pragokoncert, která festival ve Vizovicích pořádá.

Stejně jako v předchozích letech se bude hrát na dvou scénách – na hlavní Ronnie James Dio a na vedlejším pódiu. Čím se ale bude letošní festival rozhodně lišit, je složení programu.

„Základní prvky však zůstávají stejné. Program stojí na špičkách světové rock/metalové scény, výjimečných vystoupeních a představení kapel, které třeba u nás v Česku nikdy na festival nezavítaly,“ vysvětluje Daron.

Kdy? Od 13. do 16. července

Kde? areál likérky R. Jelínek ve Vizovicích



Nákup vstupenek

Vstupenky na festival je možno koupit buď jednodenní za 1350 korun nebo celofestivalové za 2850 korun. Tato cena platí do 30. června nebo do vyprodání limitované edice. Lístky je možné zakoupit přímo na stránkách festivalu www.mastersofrock.cz.

Kromě nezapomenutelných hudebních zážitků nebude chybět ani řada dalších "atrakcí", které vždy perfektně dokreslí odpočinkový, a zároveň aktivně prožitý, prodloužený víkend uprostřed zelených Valašských kopců na Zlínsku.

Festivalový areál nabídne desítky stánků s občerstvením, pivní stany, hospůdky, kavárny, čajovny, obchůdky se suvenýry, tetovací studia, piercing, body-painting, zábavní a herní zóny, adrenalinové sporty, bungee jumping, exkurze Likérky R. Jelínek s ochutnávkami a mnoho dalších lákadel pro každého.

„I letos se fanoušci budou potkávat s hvězdami festivalu a budou moct získat podpis v autogramiádovém stanu,“ dodává Jiří Daron.

Podpis od jedné z hvězd festivalu mohou lidé získat na Prosperita Meet & Greet Stage. Pro prvních 15 tisíc příchozích fanoušků bude navíc opět připraveno kompilační CD s hity hvězd, které na festivalu hrají.

Na letošním ročníku se představí kapely:

Within Temptation

Tato u nás velmi oblíbená holandská formace s půvabnou Sharon Den Adel v čele se na „Masters“ vrací po čtyřech letech. V roce 2019 tam představili nové album „Resist“. Od té doby vydali několik nových singlů a přesto, že si stále drží svůj osobitý a nezaměnitelný styl, přidávají do své tvorby stále tvrdší riffy, moderní zvukové efekty a epické, silné, procítěné texty.

Within Temptation.Zdroj: Pragokoncert/Masters of Rock

Amon Amarth

Tito Vikingové to s fanoušky opravdu umí. Jejich melodic-death metal plný masových riffů dokáže ve fanoušcích spustit vlnu nekontrolovatelného nadšení. Jejich ohnivá show jsou do detailu propracovaná, výpravná a vskutku velkolepá.

Zdroj: Youtube

Amon Amarth.Zdroj: Pragokoncert/Masters of Rock

Europe

40th Anniversary of the debut „Europe“ – Od heavy metalu, přes stadiónový rock, k tomu nejpoctivějšímu hard rocku. Takto by se dalo v kostce shrnout podivuhodné hudební putování švédsko-norského ansámblu, který navzdory více než desetileté pauze dokázal shromáždit již jedenáct bez výjimky velmi dobrých až výjimečných desek, přičemž od jejich debutu letos uplynulo neuvěřitelných čtyřicet let. A oslava se chystá právě na „Masters“.

EuropeZdroj: Pragokoncert/Masters of Rock

Kreator

Vizovice prožijí velmi intenzivní thrashovou bouři v podání těchto mistrů svého oboru, jejichž hlavním tahounem je proslulý divočák Mille Petrozza (zpěv, kytara). Návštěvníci mohou očekávat bestiální běsnění v moderním zvukovém kabátku.

KreatorZdroj: Pragokoncert/Masters of Rock

Dalšími potvrzenými kapelami na hlavní Ronnie James DIO Stage jsou: The Hu, Airbourne, Soulfly, Eluveitie, Tarja, Sonata Arctica, Phil Campbell and The Bastard Sons, plays Motörhead, Orden Ogan, Battle Beast, Freedom Call, Feuerschwanz, Crematory, Bloodbound, Legion Of The Damned, The Night Flight Orchestra, Lord Of The Lost, Xandria, Warkings, Dragony, Angus Mcsix, Brothers of Metal, Ad Infinitum, Northtale, Slope, Smash Into Pieces, April Art, Arion, Evenflow, Project Renegade, Safeek, Melodius Deite, Susurro, Iron Will, Dymytry, Doga, Dark Gamballe, Symfobia, Salamandra, Free Fall, Alia Tempora.

PROGRAM

Program na Ronnie James DIO Stage (hlavní stage):



ČTVRTEK 13. července

12:00 – 12:45 IronWill

13:00 – 13:50 Melodius Deite

14:00 – 14:50 Northtale

15:05 – 16:05 April Art

16:25 – 17:25 Smash Into Pieces

17:45 – 18:45 Dymytry

19:10 – 20:20 Battle Beast

20:50 – 22:10 Sonata Arctica

22:50 – 00:20 Kreator

00:50 – 02:00 Crematory

PÁTEK 14. července

10:00 – 10:40 Susurro

10:55 – 11:45 Dark Gamballe

12:00 – 12:45 Project Renegade

13:00 – 13:50 Slope

14:00 – 14:50 Brothers of Metal

15:05 – 16:05 Lord of The Lost

16:25 – 17:25 The Night Flight Orchestra

17:45 – 18:45 Phil Campbell and the bastard sons

19:10 – 20:20 Feuerschwanz

20:50 – 22:10 Tarja

22:50 – 00:20 Within Temptation

00:50 – 02:00 Soulfly

SOBOTA 15. července

10:00 – 10:40 Free Fall

10:55 – 11:45 Saffek

12:00 – 12:45 Symfobia

13:00 – 13:50 Even Flow

14:00 – 14:50 Doga

15:05 – 16:05 Arion

16:25 – 17:25 Xandria

17:45 – 18:45 Angus McSix

19:10 – 20:20 Freedom Call

20:50 – 22:10 Airbourne

22:50 – 00:20 Europe

00:50 – 02:00 Bloodbound

NEDĚLE 16. července

10:00 – 10:45 Alia Tempora

10:55 – 11:45 Salamandra

12:00 – 12:50 Ad Infinitum

13:05 – 13:55 Dragony

14:15 – 15:15 Warkings

15:35 – 16:35 Legion of the Damned

16:55 – 18:10 Orden Ogan

18:55 – 20:10 The Hu

20:40 – 22:00 Eluveitie

22:30 – 24:00 Amon Amarth

Festival tradičně nezapomíná ani na menší kapely, které se představují na druhé festivalové stage. Ani letos tomu nebude jinak.

Program DRUHÉ STAGE:ČTVRTEK 13. července

14:00 – 14:45 Scabbard

15:05 – 15:50 Blax

16:15 – 17:00 Rosa Nocturna

17:25 – 18:10 Tinnitus

18:35 – 19:20 The Revolt

19:45 – 20:30 Purnama

20:55 – 21:40 Lunatic Gods

22:05 – 22:50 Donor

23:15 – 00:00 Pryor

PÁTEK 14. července

14:00 – 14:45 Pefr Jam

15:05 – 15:50 Rissla

16:15 – 17:00 Vanaheim

17:25 – 18:10 Rebel

18:35 – 19:20 Carpatia Castle

19:45 – 20:30 Kapriola

20:55 – 21:40 Trilobit

22:05 – 22:50 T.N.S.

23:15 – 00:00 Hand Grenade

SOBOTA 15. července

14:00 – 14:45 Alžběta

15:05 – 15:50 Rimortis

16:15 – 17:00 Roxor

17:25 – 18:10 Meat Mincer

18:35 – 19:20 Fat Bat

19:45 – 20:30 100 na100

20:55 – 21:40 Arawn

22:05 – 22:50 Dangar Six

23:15 – 00:00 Gloom

NEDĚLE 16. července

14:00 – 14:45 Eufory

15:05 – 15:50 Manual

16:15 – 17:00 Witch Hammer

17:25 – 18:10 Forrest Jump

18:35 – 19:20 Bastard

19:45 – 20:30 Argos

20:55 – 21:40 Nazgul

22:05 – 22:50 Chains of Sanity

23:15 – 00:00 Refore

Co si návštěvníci rozhodně nemohou nechat ujít?

Jiří Daron, ředitel agentury Pragokoncert, která festival Masters of Rock pořádá:

Jiří DaronZdroj: Deník / Karásek Jan„Všechny hlavní hvězdy. Ačkoliv každá je úplně jiný žánr, směr metalu či rocku, tak mají jedno společné. Na Masters přijedou s kamiony, které přivezou velkolepou produkci, takže to bude skvělá podívaná! Týká se to ikony gotického metalu Within Temptation, nejslavnějších vikingů Amon Amart, trash metalové legendy Kreator, ale i proslulých rockerů Europe, kteří navíc na festivalu oslaví čtyřicáté výročí vydání debutového alba Europe! Dále máme také například speciální vzpomínkové show na zesnulého Lemmyho Kilmistra, frontmana slavných Motörhead, kde jeho kytarista Phill Campbell a The Bastart Sons odehrají set složený pouze z písní Motörhead. Čeká nás také Česká festivalová premiéra mongolské komety The Hu. Přijedou divocí australené Airbourne nebo brazilští Soulfly, kapela kolem Maxe Cavalery, zakládajícího člena Sepultury.Nejen oko okouzlí finská diva Tarja, původní zpěvačka fenomenálních Nightwish. Skandinávie však u nás bude mít i další silná jména jako Sonata Artica, Battle Beast, Bloodbound a The Night Flight Orchestra. Světovou folkmetalovou špičku zde budou reprezentovat švýcarští Eluvetie a tak dále. Ve vypichování zajímavých jmen bych mohl pokračovat…“

Ubytování a parkování

Veřejná tábořiště

V průběhu celého festivalu je vedle areálu likérky stanování zdarma, avšak jen na označených pozemcích.

Camp a parkoviště Dřevosklad; u vstupu č. 2

Je nejblíže položený kemp se službami, jen 200 metrů od vstupu č. 2 do festivalového areálu, 10 metrů od nádraží ČD a 250 metrů od nejbližší prodejny potravin. Kemp je osvětlen a non-stop monitorován (i Policií ČR), má čtyři vchody do/z dřevoskladu. Camp je otevřen od úterý 11.07. od 06:00 do pondělí 17.7. 13:00. Pokladna campu bude otevřena v úterý od 06:00-22:00, středa od 06:00-22:00. Po naplnění kapacity bude pokladna uzavřena.

Camp na fotbalovém stadionu ve Vizovicích

Stejně jako v uplynulých letech bude i letos pro návštěvníky festivalu k dispozici camp v areálu fotbalového stadionu SK Vizovice, jenž je provozovatelem tohoto campu. Camp bude otevřen 12.-17.07. Jedná se o hlídaný prostor s kapacitou 300 lidí (130 aut) s kompletními službami (sprchy, WC, občerstvení).

Camp Sokolovna

Ubytování ve vlastních stanech, karavanech či autech v areálu sokolovny a v přilehlém areálu učiliště. Ubytování od úterý 11.07. 10:00 do pondělí 17.07. 10:00 (ubytování je možné denně od 10:00–20:00).

Louka Těchlov

Megatábořiště zdarma.

Camp a restaurace Rybárna

Zhruba 15 minut chůze od areálu R. Jelínek.

Hotel Harmonie - Luhačovice

Účastníci festivalu mají po předložení vstupenky 10% slevu na ubytování. Přímo u hotelu zastávka MHD, při větším počtu lze zajistit za příplatek hotelové taxi.