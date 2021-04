Všechna metalová srdce fanoušků festivalu Masters of Rock jsou zarmoucena. I letos se největší rockový festival u nás, pořádaný agenturou Pragokoncert, kvůli pandemii koronaviru neuskuteční a odkládá se opět o rok .

Festival Masters of Rock 2019. | Foto: Deník / Jan Karásek

„Milí fanoušci, vůbec se nám do toho nechce, protože jsme z toho velice smutní, ale cítíme povinnost informovat vás včas o dalším přesunu letního festivalu MASTERS OF ROCK 2021, který se měl uskutečnit ve dnech 8. – 11. 7. 2021 v areálu likérky R. Jelínek ve VIZOVICÍCH. Důvod je jasný a zřejmý – nepřítel lidu, státu, kultury, hudby a všeho, co máme rádi, neústupný COVID-19. Jednoznačným impulsem k přesunu je pak oznámený přesun celého turné největšího headlinera festivalu, kapely JUDAS PRIEST,“ zaznělo prostřednictvím sociálních sítí od pořadatelů akce.