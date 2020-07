„Časem jsme s manželem přišli na to, že je lepší mít jídlo vlastní. A tak jsme se do toho pustili,“ popisuje Dagmar Waligová prvotní impuls, který stál za rozhodnutím pořídit si agro farmu.

„Povedlo se. Dnes kupujeme jen hygienické potřeby, oblečení. Máme svoji mouku, maso, mléko, vajíčka, zavařeniny, zeleninu a ovoce,“ pokračuje Waligová. O čtyři roky později začali s prodejem produktů z farmy široké veřejnosti. Převážně prostřednictvím takzvaného prodeje ze dvora.

Farma manželů Waligových by mohla být „z fleku“ předobrazem farmám pohádkovým. Zvířata, bez ohledu na druh, tady žijí všechna pohromadě. Jistá hierarchie zde však panuje také.

„Celému stádu vládne nejstarší oslice. Když chce, odežene i největší krávu a býka,“ usmívá se sympatická farmářka.

„Teď čeká mladé,“ ukazuje Waligová na břicho zvířete.

Mláďata si od manželů Waligových odkupují například sdružení pro děti s nejrůznějšími zdravotními postiženími.

„Oslíka si od nás brala i vesnice, která má svůj zookoutek,“ odtajňuje Waligová.

Jsou to členové rodiny

Dagmar Waligová má ke všem zvířatům vřelý vztah.

„Jsou to členové rodiny. Drůbež mi tolik nevadí zabít, ale u velkých zvířat je to těžké,“ říká Dagmar Waligová, když láskyplně hladí březí oslici po hlavě.

„Osel je navíc velmi chytré zvíře. Ovce zajímá pouze krmení, jinak je jí všechno jedno. Ne nadarmo se proto říká, chovat se „jako stádo ovcí“. Koza je oproti tomu velmi inteligentní. Má svou hlavu, své nálady. Zároveň je i velmi kamarádská. Osla mám ovšem nejraději. Je velmi ostražitý. Když vidí překážku, nejprve ji prozkoumá a pak teprve jde. Má výborný sluch, takže slyší hodně dopředu,“ obdivuje chování oslů Dagmar Waligová.

Současný stav je strop

„Víc zvířat nechci. Myslím, že současný stav je strop. Musím každé ze zvířat znát, abych věděla, jestli jej něco netrápí, něco nepotřebuje. A to bych již při větším počtu nemohla,“ zdůrazňuje, jak je pro ni důležité vzájemné pouto se zvířaty.

„Slovo dovolená už naštěstí také známe. Od té doby, co nám pomáhají lidé kolem nás. Takže si můžeme dovolit na pět dnů odjet. Ale jsou to nervy. Pořád přemýšlím, zda se něco nestalo,“ svěřuje se Dagmar Waligová.

„Máme dvě děti. Vyrůstají v tom, že je potřeba se postarat, nakrmit. A že to je práce kolem. Den na farmě začíná běžně kolem šesté hodiny. Končí až o půlnoci, spíše po půlnoci,“ překřikuje Waligová hejno hus kolem kterých procházíme. Přes jejich hlasité projevy není slyšet vlastního slova. Jak dlouho však ještě manželé chtějí pokračovat v nastoleném tempu?

„Hnacím motorem není finanční odměna, ale spokojený zákazník.. Každý rok si říkáme, že zvolníme. Ale nikdy se to nepovede,“ uzavírá spolumajitelka agro farmy Walig Dagmar Waligová.

Dagmar Waligová radí: Jak poznáte skutečně domácí produkt?

Hlavním ukazatelem je trvanlivost. Tím, že nedáváme žádný konzervant, ěčko, tak se vše rychle kazí. Na zpracování drůbeže máte dva dny. To samé u sýrů. Je to stejné jako u ovoce a zeleniny. Když vidíte, že je to lesklé a bez vady, tak není něco v pořádku. Správné, nijak neupravované ovoce je to, které má vady.