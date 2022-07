A že právě hasiči mají v obci dlouholetou tradici, dokládá také fakt, že SDH Pačlavice funguje už úctyhodných 127 let.

„Sdružení vzniklo v roce 1895. Předloni jsme slavili 125. výročí, ale bohužel byl covid, tak jsme všechno zrušili. Dodatečně už to ale asi nebudeme nijak řešit a počkáme si až na 130. výročí,“ vysvětluje starostka SDH Pačlavice Gabriela Zdražilová.

Jak sama přiznává, dobrovolní hasiči mají v obci na starost hned několik věcí – například pořádají celou řadu společenských akcí.

„Každý rok organizujeme třeba Gulášfest, stavění a kácení máje, běžně míváme také třeba dětský maškarní karneval, na podzim pak chystáme různé zábavy – třeba Martinskou hodovou. Přes léto pak nemůže chybět třeba letní kino pro děti. Každoročně děláme také hasičské výlety - bohužel loni, ačkoli jsme ho připravili po dvouleté pauze, byla poměrně slabá účast,“ přiznává Zdražilová, podle které i v Pačlavicích narušil kulturní život právě koronavirus.

„Covid to poznamenal opravdu hodně. Chtěli bychom ale zase dostat lidi do toho režimu, kdy se budou běžně scházet. Tak uvidíme, jak se letos vydaří třeba Gulášfest, na kterém byla naopak i vloni docela hezká účast,“ říká starostka.

Zápisy do knihy rekordů Znak Pačlavic na obřím plátně. Zdroj: SDH Pačlavice

Právě festival guláše se může pyšnit zajímavou historií. Vznikl totiž jako doprovodná akce, když se v Pačlavicích pokoušeli o zápis do České knihy rekordů. A nutno dodat, že úspěšně.

„Můj muž se tehdy rozhodl, že vyjde na malířských štaflích místní kopec – začal dole v centru obec a vylezl až nahoru k hřišti. Nevím, jak velké převýšení to je, ale trvalo mu to asi hodinu a pět minut,“ usmívá se Zdražilová.

Další zápis do knihy rekordů na sebe nenechal dlouho čekat.

„O rok později jsme pak před hasičárnou kreslili na plátna znak Pačlavic. Mohlo to mít asi dvacet na dvacet metrů, nebo možná ještě víc. Pojí se k tomu pěkná historka, protože tehdy bylo takové střídavé počasí. Takže jsme vždycky nakreslili jen část toho znaku a smyl nám to déšť. A tak pořád dokola – byla to taková taškařice,“ vypráví.

Silná základna s tradicí

O členství mezi hasiči je stále zájem.

„I s dětmi je nás momentálně 88. Je ale fakt, že nejsou všichni činní a že někteří už jsou třeba v důchodě. I přesto nám ale ti starší chodí stále pomáhat třeba na hasičské výlety, kdy alespoň sedí u vstupu. Řekla bych že tady máme docela silnou základnu, že jako hasiči máme v obci tradici,“ dodává Zdražilová.

Děti byly i na mistrovství republiky

Kapitola sama o sobě je pak práce s mládeží, se kterou začali před zhruba dvanácti lety. „To byly silné ročníky, nabrali jsme tehdy asi 15 dětí. Postupně ale začaly odrůstat a mít jiné zájmy, tak ty počty klesly a byl chvíli útlum, jelikož jsme neměli děti, které by je nahradily,“ říká starostka a zároveň dodává, že řada mladých hasičů z Pačlavic se hned několik let po sobě zúčastnila i mistrovství republiky.

A ačkoli byly poslední roky podle starostky slabší, znovu se blýská na lepší časy „Děti opět přibývají a dává se to tady opět dohromady. Věřím, že pokud se najde někdo, kdo bude dělat vedoucího mládeže s plným nasazením, tak se to zase rozjede,“ myslí si.

A čím si vysvětluje, že se hasičům v Pačlavicích stále daří? „Neříkám, že je tady všechno růžové, ale sešla se nám dobrá parta lidí, která to tady drží a vyburcuje i ty ostatní…Máme prostě dobrou partu. A to je základ,“ uzavírá s úsměvem Zdražilová.