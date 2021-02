Už celou dekádu stojí v čele nejmenšího města okresu Kroměříž – Chropyni – starostka Věra Sigmundová. Do historie města se již zapsala nesmazatelným písmem. Je teprve druhou starostkou – ženou. A zároveň jedinou, která dokázala obhájit mandát. Starostka má bohužel zkušenost i s odvrácenou tváří politického života. Během kariéry nejedenkrát stanula ve vykonstruovaných kauzách před soudem. Vždy si však vyslechla zprošťující rozsudek. „Je to zkušenost. Ale samozřejmě na tu dobu vzpomínám nerada,“ prozradila Věra Sigmundová v rozhovoru pro Deník.

Věra Sigmundová, starostka Chropyně | Foto: Deník / repro

Máte za sebou ve funkci 10 let. To už je nějaká doba. Co vás žene kupředu? Co vás na té práci těší?

Mám radost, když mohu pomoci někomu konkrétnímu. Když jako starosta opravíte chodník, cestu či budovu, je to vidět. Jde o pomoc občanům. Nejvíc mě ale těší, když přijde konkrétní občan s konkrétním problémem a my mu pomůžeme. To je nejlepší pocit. Měli jsme tady rodinu, pro kterou se nám podařilo sehnat bydlení. Oni se, také i díky tomu, dali znovu dohromady, vypořádali se se svými problémy.



To byl také prvotní impuls pro vstup do komunální politiky?

Asi ano. Vždy jsem se snažila pomáhat ostatním. Cítila jsem, že díky funkci starostky získám více zkušeností, větší rozhled a budu tak mít větší možnost pomoci.



Máte na společnost komplexnější náhled. Jak se změnili občané Chropyně za poslední dekádu?

Mám pocit, tedy alespoň ještě před nástupem koronavirové pandemie jsem jej měla, že lidé mají po spoustě let samotářství a stranění se větší snahu zapojovat se do komunitního života. Byla zde obrovská členská základna tělovýchovné jednoty, svazu zdravotně postižených. Výborně se rozjela Sedmikráska (rodinné centrum pro maminky s dětmi), Junák, Pionýr, Kamínek a řada dalších. Spolky se zapojovaly do akcí města. Mluvím ale v minulém čase, protože to bylo před pandemií a nikdo nevíme, co bude po uvolnění restrikcí. Mám strach, že pokud ta situace bude trvat ještě dlouho, lidé už nebudou mít sílu a rezignují.



Bohužel jste se během funkce musela potýkat i s několika trestními oznámeními podanými na vaši osobu. Ukázaly se jako naprosto neopodstatněné a plné osobní zášti a msty vůči vám. Jaké to bylo?

I to byla zkušenost. Jak se říká, co vás nezabije, to vás posílí. Ale popravdě přiznávám, že to nebyla zrovna radostná doba. A jsem ráda, že už je to za mnou. Když jsem byla obviněná, byly toho plné noviny, internet, facebook. Ale když pak přišly zprošťující rozsudky, informace o nich se objevily, objevili-li se vůbec, jen v krátkých zprávách někde pod čarou, někde dole, kde nebyly téměř vidět. To mě mrzí. Počítám, že jednou z politiky odejdu. Ale navždycky už zůstanu na internetu dohledatelná jako ta, která stála před soudem.



Cítila jste tehdy podporu ze strany lidí?

Pro lidi, kteří mě nemají rádi, to byla voda na mlýn. Ti, kteří mě skutečně znají, mě podporovali. A pak tu byla většina obyvatelstva, která mlčí, nevyjadřuje se. Jak se k tomu stavěli oni, jak to vnímali, to nevím. Ale faktem je, že jsem v roce 2018 volby znovu vyhrála a obhájila post. To svědčí o mnohém. Volby jsou totiž vždy referendem. A to poslední vítězství byla obrovská vzpruha. A to přitom pravomocné rozsudky padly až po volbách.



Obdivuji vás, že vám trestní oznámení nevzala chuť do práce. Budete ještě ve funkci pokračovat?

Po zralé úvaze jsem se rozhodla, že toto volební období je mým posledním ve funkci starostky. Budu kandidovat, ráda bych se do zastupitelstva ještě podívala a případně novému starostovi pomohla se rozkoukat, ale sama už tu funkci vykonávat nechci. Jsem tu už dlouho, k některým věcem jsem kvůli tomu ztratila dostatečný odstup. Takže bych byla ráda, kdyby mě tu někdo vystřídal.



Když se podíváte kolem sebe, třeba do řad zastupitelstva, je tu podle vás žhavý adept na starostu / ku?

Zatím tady nevidím nikoho, kdo by chtěl usednout do křesla starosty. Ale do voleb jsou před námi ještě necelé dva roky . Z pozice zastupitelstva se může výkon funkce starosty zdát jako jednoduchý. Práce zastupitelů končí hlasováním na zasedání, kde většinově něco odhlasují. Ale v konečném důsledku je to starosta, který jejich rozhodnutí musí zpracovat, zrealizovat, prosadit i vysvětlit občanům, a to i přesto, že starosta sám se s rozhodnutím většiny nemusí osobně ztotožňovat. Tento pocit jsem zažila mnohokrát. Ale když se většina zastupitelů na něčem shodla, přijala jsem jejich rozhodnutí za své. Tak to v demokracii chodí. Názor většiny rozhodl. Hlas starosty má stejnou váhu jako hlas řadového zastupitele.



Tedy poslední volební období a první polovinu významně ovlivnil Covid-19.

Po volbách se nám obměnila značná část zastupitelstva. Každý měl spoustu plánů, čeho by chtěl dosáhnout. Bohužel covid-19 je velká brzda. Pomalu se stává pravidlem, že za jakýmkoliv zdržením stojí právě covid. Chápu, že karanténa, omezení či opatření jsou z pohledu ochrany zdraví a životů nezbytné, ale omezují v práci každého z nás. Dodržet termíny je velice složité, chybí stavební dělníci, projektanti i další odborníci. Omezení nás zasahují na každém kroku, už nám to vážně komplikuje všechnu rozdělanou práci.