„Mláďata vyder patří mezi největší chovatelské úspěchy Zoo Zlín. Vydry obrovské objevíme v kolekci 22 zoologických zahrad. V České republice je jako první a jediná chová pouze zlínská zoo.

Za rok 2020 se podařilo odchovat jen šestnáct mláďat, a to včetně těch zlínských. Odchov vyder obrovských je totiž velmi náročný. Zásadní problém představuje vysoká úmrtnost mláďat krátce po narození,“ uvedla mluvčí zoo Romana Bujáčková.

„Už si nepamatuji, kolik jsem ve Zlíně pokřtila zvířat. Skoro vždy, když jsme na festivalu, tak jdeme do zoologické zahrady a křtíme zvířátka,“ přiblížila Dana Morávková, která na Zlín Film Fest přijela letos již po osmnácté.

„Už jsem vaše, vždyť jsem Morávková,“ usmála se herečka.

Její kolega Martin Dejdar prozradil, že je zkušený kmotr zvířat.

„Křtil jsem zvířata v liberecké zoo, pak ve Dvoře Králové; už si nepamatuji, jaký to byl druh, jen vím, že jsem je pojmenoval po kolegovi Kaiserovi s Lábusem a jmenují se Olin a Jurin. Také jsem ještě křtil nějaké zvířátka v pražské zoo. Takže jsem kmotrem několika zvířátek,“ přiblížil herec, který ze Zoo Zlín mířil rovnou do Prahy, kde se mimo jiné připravuje na další díly seriálu Specialisté.

Zkušeným kmotrem ve zlínské zoologické zahradě je i herec Roman Vojtek.

„Myslím si, že to je tak páté zvíře, co křtím,“ vzpomínal v pondělí.

On sám má prý rád vodní zvířata.

„Jsem vodní typ. Obdivuji velké ryby, fascinují mne,“ přiznal.

Akvárium plné ryb sice doma nemá, zato domácnosti vládne kocour Mikeš.

„Asi před deseti lety se k nám jako zatoulané kotě přidal na procházce. A už s námi zůstal,“ usmál se Roman Vojtek.

Návštěvníci si kromě křtu vyder obrovských mohli užít i autogramiádu jejich kmotrů.

„Bylo to moc

hezké, jsme rádi, že jsme se dnes do Zoo Zlín vydali,“ uvedla Táňa Pavlíčková, která do zoologické zahrady zavítala s dětmi.