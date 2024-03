Vyhublého psa, který evidentně několik týdnů nežral, městští policisté odvezli k veterinářce Karolině Turčinkové, která jej vyšetřila a ihned napíchla na kapačku.

Od ní Blade putoval prostřednictvím organizace Nalezení psi Uherské Hradiště do dočasné domácí péče, protože obvyklé postupy a umístění psa do záchytných kotců v HRATESu nejsou v takovém mimořádném případě podle portálu Nalezení psi použitelné.

Podle posledních informací pes zůstane ještě nějaký čas v domácí péči pečovatelky ve Véskách, minimálně do doby, než veterinářka uzná, že se dostatečně zotavil a může se tudíž přesunout do útulku pro psy ve Zlíně.

Ve středu 13. března měli v případu jasněji policisté.

„Na základě veterinárního vyšetření psa jsme zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin týrání zvířat. V tomto případě hrozí viníkovi až tři roky za mřížemi. To, kdo se o psa staral, kdo je jeho majitelem, bude předmětem dalšího šetření,“ řekl Deníku mluvčí policistů v Uherském Hradišti Radomír Šiška.

Na sociálních sítích došlo také ke ztotožnění údajného majitele psa a ve víru vášnivé a mnohdy nenávistné debaty se diskutující nevybíravě opírali nejen do něj, ale také do jeho přítelkyně a posléze i do její rodiny.

Jeho podnik v Uherském hradišti zůstává od úterka zavřený a mobilní telefon je vypnutý. Dotyčný se nenachází ani na adrese rodičů. Deníku však zaslal k celé záležitosti své vyjádření, v němž své provinění vůči Bladeovi v souvislosti se svými psychickými problémy přiznává.

Jeho nekrácené prohlášení, které poskytl Deníku přinášíme na následujících řádkách:

Dobrý den, jmenuji se Martin Tomaštík a rád bych podal prohlášení ohledně mého psa, který teď koluje internetem. Blade má 3 roky. Mám ho od štěněte a celou dobu jsem se o nej dobře staral. Byl krásný hodný pes.

Poslední dva měsíce jsem se potýkal s psychickými problémy a nebyl jsem schopný se o něj starat. Chtěl jsem ho dát do útulku, ale bál jsem se reakce okolí, tak jsem to pořád oddaloval a oddaloval až se to dostalo do fáze že jsem tam začínal chodit míň, a když jsem viděl, co se s ním děje tak jsem dostal strach a nevěděl co dělat. Nikdo z okolí o mém problému nevěděl, tudíž mi, ani Bladeovi nemohli pomoct. Neměl jsem v tom žádné potěšení. Celá situace mě hrozně moc mrzí a lituji toho. Dalo se tomu předejít kdybych se někomu svěřil. Doufám, že se Blade z toho dostane a bude zase jako byl dřív. Taky mě moc mrzí, jaký to má dopad na mé okolí. Nikdo z mé rodiny, rodiny mé bývalé přítelkyně, včetně jí nebo kamarádů o tom nevěděl, jinak by určitě zakročili protože jsou to dobří lidi. Tímto bych poprosil veřejnost, ať se zachovají lépe než já, a přestanou týrat lidi co za nic nemůžou. Všechnu tu nenávist si zasloužím jen já a jsem připraven nést následky. Plně spolupracuji s Policií České republiky. Celá tahle situace je veliké neštěstí a mě to hrozně moc mrzí. Chtěl bych se moc omluvit Bladeovi a doufám že to zvládne. Taky bych se rád omluvil mé rodině, mojí bývalé přítelkyni a její rodině a mému okolí, protože je to všechny zasáhlo a jsou z toho v šoku.