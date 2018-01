Lyžařské areály v regionu zachraňuje umělý sníh. V Holešově už se bruslí

Zahájit letošní sezónu se jim povedlo už v polovině prosince nebo mezi svátky, nadšení z nízkých teplot však lyžařským areálům na Kroměřížsku dlouho nevydrželo. Zatímco některé se díky umělému sněhu ještě zuby nehty drží, jiné byly v provozu sotva pár dní. Všude však doufají v brzké zlepšení.

Navzdory bezmála jarnímu počasí si lidé v regionu mohou užít i bruslení pod širým nebem. V Holešově je totiž od čtvrtka 11. ledna plně v provozu kluziště u tamního zámku.Foto: MÚ Holešov

Jedním z míst, kde se zatím sezóna příliš nevydařila, je Skiareál Tesák.

„Mezi svátky jsme už měli otevřeno, byly to ale všeho všudy dva dny, co nám počasí dovolilo. Sezona je oproti loňské tristní, o sto procent horší. Loni jsme fungovali od 25. prosince až do konce února, letos jsme tak už prakticky měsíc ve skluzu,“ posteskl si předseda tamního lyžařského oddílu Jiří Vašík.

Vzhledem k předpovědím meteorologů slibujícím ochlazení doufá ve zlepšení, které by mohlo přijít už příští týden. Malou útěchou je provozovatelům sjezdovky na Tesáku alespoň návštěvnost.

„Když už jsme měli otevřeno, návštěvnost byla nadprůměrná. Lidé si chtějí zalyžovat, když už sníh chvilku je, takže přijdou,“ dodal.

Na Rusavě plánovali zahájit sezonu na Silvestra, kvůli počasí se jim však nepodařilo otevřít vůbec. Loni se tam přitom první lyžaři proháněli už v polovině prosince.

„Dvakrát jsme zasněžovali, vždycky to ale dopadlo takhle. Je hrozné teplo a hlavně pořád prší, což je pro sjezdovku úplně nejhorší. Zatím tak nemáme šanci otevřít,“ konstatovala za tamní areál Jiřina Ludvíková.

Letošní sezona je i podle ní nesrovnatelně horší, než ta loňská. Na Rusavě se tak už smířili s tím, že je převratné výdělky nečekají.

„Vypadá to, že koncem ledna by se to mohlo srovnat, najisto to však netuší ani meteorologové, takže nám nezbývá než doufat. Musíme alespoň pokrýt výdaje na provoz, na nějaký velký výdělek to opravdu nevypadá,“ podotkla.

Vášniví lyžaři však úplně zoufat nemusejí: i přes déšť a poměrně vysoké teploty se sníh drží alespoň na Stupavě. Tam otevřeli už před polovinou prosince.

„Letošní sezona je výrazně teplejší, ale u nás se stále lyžuje. Návštěvnost je ale malá, jedná se o několik desítek lidí denně,“ přiznal provozovatel tamního areálu Lubomír Orel.

Další vývoj však prý vidí optimisticky.

„Příští týden by už mělo krásně mrznout a mohl by spadnout i nějaký sníh, takže už to bude lepší,“ věří.

Navzdory bezmála jarnímu počasí si pak lidí v regionu mohou užít i bruslení pod širým nebem. V Holešově je totiž od včerejška plně v provozu kluziště u tamního zámku a může být využíváno pro veřejné bruslení.

„Středeční počasí nám bohužel nedovolilo slavnostně provoz začít podle plánu, symbolické zahájení se tedy uskuteční tuto sobotu v 15.30 hodin,“ informovala mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová.