Lyžařská sezona na Kroměřížsku? Někde úspěch, jinde katastrofa

Lyžařská sezona je definitivně minulostí, lyžařské areály napříč Kroměřížskem mohou hodnotit. A dojmy se dramaticky liší: zatímco jedni jsou spokojeni, druzí prý tak špatnou zimu roky nezažili. Jedním ze středisek, kde se sezona příliš nepovedla, je Rusava.

„Byla velmi špatná, myslím, že nejhorší za dobu, co tady jsme,“ přiznala za jednatele areálu Jiřina Ludvíková.

Vinu na tom mělo samozřejmě počasí, kromě něj ale i poloha střediska.

„Nebyla dostatečná zima, takže se nedalo pořádně zasněžovat. A až byl mráz, tak se zase nelyžovalo, protože byl silný vítr, který shazoval lana a opět se nedalo zasněžovat. Jsme také dost nízko a navíc je to tu dost otevřené, možná kdybychom tu měli kolem dokola les, vypadala by sezona zase jinak,“ krčí rameny.

Na Rusavě tak měli za celou zimu otevřeno jen asi čtyřicet dní, což je zhruba třetina běžné sezony. Přestože větru ani dešti provozovatelé areálu neporučí, do příští zimy přece jen nějaká opatření plánují.

„Chystáme zásněžky, protože nám tu sníh padá až dolů k obci. Také chceme pořídit další dvě vrtulová děla. Je totiž rozdíl, jestli se zasněžuje třemi děly, které máme teď, nebo pěti. Jinak už nevíme, jak tomu tady pomoct,“ podotkla.

Z uplynulé zimy příliš nejásají ani provozovatelé areálu na Tesáku.

„Sezona byla celkem špatná, lyžovat se dalo až asi od poloviny ledna. Otevřeno jsme měli jen přes polovinu dní oproti normálu, úplná katastrofa to ale taky nebyla,“ zhodnotil předseda provozujícího lyžařského oddílu TJ Chvalčov Jiří Vašík.

Žádná speciální opatření na příští zimu neplánují.

„Můžeme udělat jen víc umělého sněhu. Nic nového však pořizovat nehodláme, technicky jsme vybavení docela dobře, zkrátka nám ale nepřálo počasí,“ dodal.

Naopak na Trojáku za sebou mají více než čtvrt roku plného lyžování.

„Sezona to byla dobrá a dlouhá. Psychicky a finančně však byla náročná,“ shrnul tamní provozovatel Jakub Juračka.

Ani jemu totiž teplotní výkyvy během zimních měsíců na klidném spánku nepřidaly.

„Sníh v podstatě třikrát roztál a musel se znovu vyrábět. Když tedy člověk neví, jestli ráno bude dvanáct pod nulou, nebo nad nulou, je to opravdu velmi náročné,“ zdůvodnil.

Na délku sezony si však opravdu stěžovat nemohou: středisko se návštěvníkům otevřelo dva dny před Vánoci a vydrželo v nepřetržitém provozu až do dubna. Zásadnější změny proto do příštího roku neplánují.

Největší úspěch letos zaznamenali na Stupavě, kde se i po Velikonocích stále lyžuje.

„Uvidíme, jak to bude příští týden, našim cílem ale bylo vydržet až do dubna, což se podařilo,“ usmál se majitel střediska Lubomír Orel. Sezonu hodnotí jako průměrnou.

„To je ale pozitivní. Málokdy se dneska stane, že je nadprůměrná. Teď bylo na začátku hodně teplo, v únoru zase přišly až moc velké mrazy, což má na návštěvnost také vliv. Když to ale vezmu jako celek, je to super,“ uznal.

Na stupavské sjezdovce se lyžaři proháněli plné čtyři měsíce, přesto chtějí areál i nadále vylepšovat.

„Hodláme pořád investovat do zasněžování, tam se snažíme směřovat maximum financí. Sníh je totiž to, co dělá sezonu. Zařízení samozřejmě zastarává, máme ho hodně a potřebuje stále nějaký servis. Investujeme tedy, abychom měli nejnovější stroje, které dokáží vyrábět co nejvíc sněhu v co nejteplejším počasí,“ uzavřel majitel.