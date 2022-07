Kolik má obec obyvatel? Starosta Lutopecen Petr Navrátil.Zdroj: archiv Petra Navrátila Je nás necelých šest stovek. Historické maximum bylo asi 800 obyvatel, ale momentálně se dlouhodobě pohybujeme od 590 po 620 lidí. S tím, že dvě třetiny tvoří Lutopecny a jednu třetinu pak obyvatelé Měrůtek. A podobně to vidíme i do budoucna. Máme tady například vlastní čistírnu odpadních vod, která je i s ohledem na demografický vývoj postavena na 640 ekvivalentních obyvatel a nejde nějak zásadně zefektivnit. Možné to samozřejmě je, ale ne v řádu násobků ani desítek procent – bavíme se tady o nárůstu maximálně do sta lidí, více bychom nezvládli.

Pod Lutopecny spadají i Měrůtky. Je mezi lidmi vzájemná rivalita?

Určitě je. Na druhou stranu máme třeba jeden společný obchod v Lutopecnách nebo společnou tělovýchovnou jednotu - fotbalový tým. Ale rivalita tady rozhodně neustále přetrvává. Lidé často rádi připomínají, že jsou z Měrůtek a obráceně.

Chodníky tedy opravujete v Lutopecnách i v Měrůtkách zároveň?

První byly v Měrůtkách a pak až v Lutopecnách. Na druhou stranu, my teď třeba nemáme jiné kulturní zázemí, než je právě v Měrůtkách. Říkáme tomu obecní dům – je to bývalá hospoda a v tom objektu je momentálně knihovna, zbrojnice, klubovna a sál, který využíváme pro všechny spolky či mateřskou školu. Se zavřenýma očima se do něj vejde asi 60 lidí. Proto jsme si také dali do plánu rozvoje obce vybudování kulturního domu.

Takže se lidé brzy dočkají nového „kulturáku“?

Dovedu si představit, že ho postavíme, ale neumím si už představit, jak ho nadále ufinancovat. Když se podíváte, kolik třeba bylo dříve v Praze, Brně nebo Ostravě kin a kolik jich je dnes. Jedna věc je, že vybudujete kulturní dům, ale když tam potom musíte topit, svítit nebo dělat nějaké opravy, tak už je to horší. Je sice krásné, když nějaký kulturní sál v obci máte, ale musí to být nějakým způsobem udržitelné a pro obec zvládnutelné. Stejně tak by byla krásná i nějaká větší tělocvična na tenis, ale když nejste někde v centru turistického ruchu, tak je to ekonomicky složité.

Obec má ale výhodu, že je v těsném sousedství Kroměříže. Lidé tak nemusí jezdit za kulturou daleko…

To je pravda. Třeba autobusů tady projíždí na můj vkus až přespříliš. Jsme totiž na hlavním tahu Morkovice-Kroměříž, respektive tudy jezdí autobusy i do Brna. Od rána do pozdních odpoledních hodin tudy projíždí nespočet spojů, kterými se lidé dostanou do města za pár minut. Navíc díky obslužným komunikacím kolem dálnice jste za chvilku na Barbořině, aniž by člověk musel jít po hlavní cestě. Ale abych se vrátil k té kultuře, tak jsme například stěhovali knihovnu. A zatímco se jinde zavírají, tak my se můžeme pochlubit tím, že máme dvě a obě jsou plně funkční. Navíc tam babičky častokrát chodí i s vnoučaty a vedou je takhle ke čtení.

Jste starostou třetí volební období. Pořád vás ta práce baví?

Rozhodně mě to baví, i přes to všechno, co to s sebou občas přináší. Není to ani tak práce, jako spíš služba. Když se něco přihodí, tak člověk musí dělat i o víkendech. I ta administrativa je neštěstí – je toho čím dál víc a stále je to horší a horší. Nic navíc nenasvědčuje tomu, že by se to mělo zlepšit. Častokrát tak vyplňujete hlášení o hlášení a tak dále…

Budete i přes to na podzim znovu kandidovat?

Pokud budu navržen, tak ano - nejsem členem žádné strany, je to uskupení nezávislých a navíc nejsem ten vůdčí typ. Ostatně i do toho prvního volebního období jsem šel z posledního místa kandidátky. Ve druhých a třetích volbách to už ale bylo samozřejmě jinak.